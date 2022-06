EEUU carece de una política estratégica para América Latina

https://mundo.sputniknews.com/20220615/eeuu-carece-de-una-politica-estrategica-para-america-latina-1126795844.html

México ha rechazado la exclusión de países en la IX Cumbre de las Américas y propuso a EEUU comenzar una nueva etapa en sus relaciones con el continente, expresó el canciller mexicano Marcelo Ebrard en su discurso ante la última sesión plenaria de la reunión celebrada en la ciudad de Los Ángeles, California. Al respecto, el país anfitrión decidió no invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba bajo el pretexto de que incumplen la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).Sobre ello, "desde que se fundó la OEA, estuvo fantástico y en muy buenos términos con todas las dictaduras inventadas por Washington, por lo que eso es hipocresía pura", aseveró Majfud. Por un lado, "está el mercado interno de EEUU, ya que Biden está muy mal en cuanto a su prestigio, con la economía mal y una elevada inflación, lo cual no necesariamente culpa de él", dijo.La agenda de la Cumbre estuvo marcada por los intereses de EEUUEn este sentido, "el oficialismo no está muy bien para las elecciones de medio término, y Biden no debería presentarse para las de 2024, con lo que debería cuidar mucho los votos internos", indicó. Por otro lado, "para el mercado latinoamericano, el mismo discurso debía ser suave, tratando de presentarse como un cambio", expresó. En América Latina hay problemas económicos y de intervencionismo, "pero sólo se hablaron de temas que le interesan a EEUU, que son la seguridad y la inmigración", concluyó.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el periodista chileno Raúl Martínez, con quien dialogamos sobre la política exterior del Gobierno chileno presidido por Gabriel Boric.El Gobierno de Boric tiene una fuerte impronta ecologistaEl presidente de Chile, Gabriel Boric, sostuvo una serie de encuentros bilaterales con líderes de la región, entre ellos, sus homólogos de Argentina y Perú, en el marco de la IX Cumbre de las Américas en EEUU. Al respecto, "el balance es muy positivo, en una Cumbre en la que Boric remarcó la impronta medioambiental de su Gobierno", indicó.En el país existen más de 200 comunas con un grado de problemas de agua, "lo cual ha significado un retroceso importante del espacio cultivable, significando una realidad que está golpeando fuerte", lamentó Martínez. Con respecto a la coyuntura política en la región, "un triunfo de Lula en octubre es importante, no sólo para Brasil en si mismo, sino para toda la región", sostuvo. Al respecto, "eso generaría un giro fundamental para Boric en el escenario latinoamericano", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de las potencias emergentes en la política internacional contemporánea.ELAEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con la presidenta de la organización sin fines de lucro Tenemos ELA Uruguay, Carolina Rius, con quien dialogamos sobre las principales actividades de la organización.

