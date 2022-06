https://mundo.sputniknews.com/20220615/centro-ruso-gamaleya-duda-que-la-viruela-del-mono-cause-nueva-pandemia-1126826460.html

Centro ruso Gamaleya duda que la viruela del mono cause nueva pandemia

"Según la situación actual, (la viruela del mono) no puede causar una nueva pandemia", dijo Guintsburg, al margen del Foro Económico de San Petersburgo —SPIEF por sus siglas en inglés—.Al mismo tiempo, advirtió que no se debe subestimar la enfermedad ya que el virus está evolucionando.El especialista destacó la necesidad de desarrollar una vacuna contra la viruela del mono que proteja, entre otros, a niños, mujeres embarazadas y personas con un sistema inmunológico débil, sin provocar efectos secundarios.Según Guintsburg, el Centro Gamaleya tardará "varios meses" en desarrollar un inmunizante contra la viruela del mono.Mientras tanto, señaló que sólo los que estuvieron en contacto con un infectado deben inmunizarse con la vacuna disponible.La viruela del mono es una rara enfermedad que puede transmitirse entre animales y seres humanos que acarrea síntomas como fiebre, dolor de cabeza y muscular, inflamación en los ganglios linfáticos, escalofríos, agotamiento, así como erupciones en manos y cara, similares a los producidos por la viruela tradicional, aunque menos graves.La transmisión se produce por contacto estrecho con una persona contagiada, un animal portador u objetos contaminados.Según la OMS, la tasa de letalidad ha variado en las diferentes epidemias, pero ha sido inferior al 10% en los eventos documentados.Originaria de África, últimamente esta enfermedad se registró en unos 40 países no endémicos del mundo.

