https://mundo.sputniknews.com/20220615/asi-de-maltratado-se-ve-el-historico-vestido-de-marilyn-monroe-luego-de-que-lo-usara-kim-kardashian-1126817250.html

Así de maltratado se ve el histórico vestido de Marilyn Monroe luego de que lo usara Kim Kardashian

Así de maltratado se ve el histórico vestido de Marilyn Monroe luego de que lo usara Kim Kardashian

La 'influencer' Kim Kardashian está nuevamente bajo las críticas luego de que se informó que sí dañó el famoso vestido que usó Marilyn Monroe para cantarle... 15.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-15T17:30+0000

2022-06-15T17:30+0000

2022-06-15T17:30+0000

estilo de vida

👤 gente

kim kardashian

marilyn monroe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1125093882_0:0:1498:844_1920x0_80_0_0_5d43afa5716de5e622c17c38a5aedb09.png

Kardashian sorprendió al mundo al aparecer en la Met Gala usando esta histórica prenda considerada como de colección y la cual tuvo que ser adaptada para que le quedara.Luego del evento, el Consejo Internacional de Museos se pronunció sobre el hecho y declaró que "los vestidos históricos no deberían ser usados por nadie, ni figuras públicas ni privadas".El vestido sí se dañóAunque el Museo de Ripley aseguró en su momento que el vestido fue cuidado y que se tomaron las medidas necesarias para no dañarlo, un coleccionista denuncia que la prenda tiene un "daño permanente".Se trata el coleccionista Scott Forner, quien a través de su cuenta de Instagram mostró imágenes del vestido antes de la Met Gala y después de que lo usó Kim Kardashian.En las imágenes se observa que la tela de la parte trasera se ve rasgada y algunas de las piedras que lo adornan cambiaron de lugar (incluso algunas ya no están).Lo anterior, generó muchas críticas contra la socialité, quien se sometió a una rigurosa dieta para bajar 10 kilos en semanas y poder usar el vestido.A pesar de los comentarios, Kim Kardashian no se ha pronunciado al respecto y, al contrario, ha compartido imágenes del Met Gala.

https://mundo.sputniknews.com/20220505/dieta-faja-y-un-equipo-asi-entro-kim-kardashian-en-el-vestido-de-marilyn-monroe--video--1125179918.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

👤 gente, kim kardashian, marilyn monroe