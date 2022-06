https://mundo.sputniknews.com/20220614/ucrania-el-mayor-promotor-de-rusia-1126767302.html

Ucrania, el mayor promotor de Rusia

Ucrania, el mayor promotor de Rusia

La incesante labor de las Embajadas ucranianas en el exterior para promover el rechazo hacia Rusia comienza a dar sus frutos. Los enviados de Kiev sí que... 14.06.2022, Sputnik Mundo

qué pasa

perú

ucrania

alexandr dugin

Mientras la prensa hegemónica busca convencer de que todo el planeta está del lado de una Ucrania que, tras el genocidio perpetrado contra los civiles de Donbás se encontró con militares rusos, los ciudadanos de a pie de todo el mundo se identifican cada vez menos con la presunta 'víctima'. Una 'víctima' que, tras años de haber aterrorizado a su propia población, procedió a amedrentar a gente más allá de sus fronteras.Fue en Perú donde la práctica de las Embajadas ucranianas de amenazar a los no alineados a su 'causa' recibió la bofetada más sonora. Y es que los habitantes de la nación andina no alcanzaron a entender por qué los huéspedes de Kiev fueron tan prepotentes como para intentar imponer sus reglas en el país, exhortando a sus instituciones públicas y privadas a romper todos los vínculos con Rusia, además de presionar a los medios nacionales para "evitar que se publiquen noticias" sobre el gigante euroasiático, según denunció la Federación de Periodistas de Perú.El único efecto conseguido por los 'diplomáticos' ucranianos es la indignación ante su "comportamiento tan arrogante y tan ridículo", constató a Sputnik el director del 'think-tank' peruano Proyecto Patria, Carlos Mamani Aliaga, gran motor de una conferencia a la que fue invitado el Dr. Alexandr Dugin, pensador, filósofo, sociólogo y politólogo ruso.Los esfuerzos de Kiev por cancelar el evento sólo hicieron multiplicar el interés hacia el evento, al tiempo que sus organizadores recibieron una promoción inédita, haciéndose con numerosos nuevos seguidores."Nosotros no pensábamos invertir en publicidad, porque a nosotros nadie nos financia, pero las gestiones de la Embajada ucraniana, que se atrevió a amedrentarnos en nuestras redes sociales de Proyecto Patria, han servido de mucho", sostuvo Mamani Aliaga, al indicar que "esto denota mucho el profesionalismo del servicio exterior ucraniano" que "se ha dejado llevar por emociones, antes que por razones".

perú

ucrania

