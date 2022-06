https://mundo.sputniknews.com/20220614/ucrania-declara-haber-recibido-solo-el-10-de-las-armas-solicitadas-a-occidente-1126773371.html

Ucrania declara haber recibido solo el 10% de las armas solicitadas a Occidente

Ucrania declara haber recibido solo el 10% de las armas solicitadas a Occidente

MOSCÚ (Sputnik) — Occidente suministró solo el 10% de las armas requeridas por Kiev, afirmó la viceministra de Defensa ucraniana Anna Maliar. 14.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-14T19:32+0000

2022-06-14T19:32+0000

2022-06-14T19:43+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

europa

occidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1125324702_0:39:1850:1081_1920x0_80_0_0_2d0ad09f0c98a6a9545264a27af15436.jpg

"No importa cuántos esfuerzos haga Ucrania, no podremos ganar la guerra sin la ayuda de Occidente. Recibimos solo el 10% de lo que solicitó Ucrania, de lo que necesitamos", dijo en línea con la cadena Ukraina 24.Anteriormente, la UE dirigió 2.000 millones de euros para prestar ayuda bélica, incluyendo el suministro de armas, a Ucrania.Rusia anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania. Putin resaltó que tiene como objetivo la "protección a las personas que a lo largo de ocho años son objeto de genocidio por parte del régimen de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El pasado 29 de marzo, la autoridad castrense rusa reafirmó que da por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad de combate de Ucrania, y se enfocará en adelante en la "liberación de Donbás".

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🛡️ zonas de conflicto, ucrania, europa, occidente