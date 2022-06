Rusia impone sanciones a altos cargos de Defensa y periodistas del Reino Unido

© Sputnik / Vladimir Trefilov Banderas del Reino Unido y Rusia © Sputnik / Vladimir Trefilov

Rusia incluyó en la lista de sancionados al viceministro de Defensa y a los mandos de las fuerzas aéreas y navales británicas. También a periodistas que están al mando de medios de comunicación como 'The Guardian', 'The Times', 'Daily Telegraph', 'BBC', 'Daily Mail' y 'The Independent'.