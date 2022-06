'Joker 2', el siguiente musical en el que participaría Lady Gaga

https://mundo.sputniknews.com/20220614/joker-2-el-siguiente-musical-en-el-que-participaria-lady-gaga-1126759510.html

Apenas el pasado 8 de junio el director y guionista de Joker, Todd Phillips, compartió lo que parece ser el guion de Joker 2, la cual llevaría por título Folie á Dexux, término que se utiliza para referirse a una persona cercana a un paciente psiquiátrico que comienza a tener los mismos síntomas.A tan sólo unos días del anuncio, medios especializados como The Hollywood Reporter aseguran que la productora de la cinta, Warner, además de negociar la participación de Joaquin Phoenix, ganador del Oscar por interpretar al famoso villano de Batman, también buscaría la participación de Lady Gaga.Según la filtración, la intérprete de Bad romance estaría en negociaciones para personificar a Harley Quinn, personaje que en los cómics de DC es la psiquiatra que atiende a Joker y termina enamorándose de él para después convertirse en su cómplice criminal.Lo anterior, además, respondería al hecho de que la secuela de Joker estaría pensada para ser un musical, en contraste con la primera parte.Hasta el momento no se ha confirmado ni negado la participación de Gaga o Phoenix, lo cual no evitó que miles de fanáticos se emocionarán por la posibilidad de ver a ambos artistas interpretando a estos famosos villanos.Antes que Gaga, Margot Robbie ya había interpretado a Harley Quinn en las dos cintas que se hicieron sobre El Escuadrón Suicida; sin embargo, estas historias ocurren en un universo cinematográfico diferente al de Joker.Por ahora, no se tiene fecha de estreno para Joker 2, pero se espera que las grabaciones inicien en la primavera de 2023 y que la película llegue a los cines en algún punto de 2024.

