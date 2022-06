https://mundo.sputniknews.com/20220614/energia-y-clima-estos-fueron-los-temas-de-los-que-hablo-amlo-con-john-kerry-1126781552.html

Energía y clima: estos fueron los temas de los que habló AMLO con John Kerry

Energía y clima: estos fueron los temas de los que habló AMLO con John Kerry

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que su país cumplirá con los compromisos energéticos que ha adquirido durante una reunión que... 14.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-14T22:02+0000

2022-06-14T22:02+0000

2022-06-14T22:02+0000

américa latina

méxico

eeuu

john kerry

marcelo ebrard

cambio climático

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1126782904_0:0:2250:1267_1920x0_80_0_0_36eba62b578d4d50572d57024415488d.jpg

El encuentro duró más de dos horas, se desarrolló en Palacio Nacional y tuvo el objetivo de deliberar puntos de vista acerca de las políticas energéticas bilaterales, que han tenido algunas diferencias a raíz de la reforma eléctrica que propuso López Obrador, pero que, al final, fue rechazada por el Congreso por no alcanzar la mayoría calificada. Washington no vio con buenos ojos la reforma constitucional obradorista porque supuestamente atenta contra el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), daña el medio ambiente y desalienta las inversiones estadounidenses en el sector energético. Se trata de la cuarta ocasión que John Kerry visita México en representación de la Administración Biden, que mantiene una buena relación con el Gobierno de López Obrador pese a las diferencias que ha habido en torno a la reciente Cumbre de las Américas, encuentro diplomático del cual fueron excluidos Venezuela, Cuba y Nicaragua, una decisión que no agradó al presidente mexicano. Durante el encuentro, Estados Unidos y México llegaron a acuerdos en materia energética y climática que harán públicos el 17 de junio durante el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Cambio Climático. "Nos pidió el presidente que sintetizáramos las 10 principales decisiones de México, como acelerar la energía solar por parte de la Comisión Federal de Electricidad y trabajar con el sector privado para lograr ese fin", comentó Ebrard a medios a su salida de Palacio Nacional. López Obrador también ha pedido a su gabinete que fomente la electromovilidad, que capture el gas metano y que concluya el programa Sembrando Vida. Por su lado, John Kerry recordó que, al ser la vigesimoquinta economía más grande del mundo, México tiene una gran responsabilidad para combatir el cambio climático, un problema cuyos efectos se resienten en cualquier rincón del planeta. "Discutimos sobre la necesidad de actuar rápido. El presidente López Obrador fue muy directo en manifestar su deseo de mermar el calentamiento global", indicó el funcionario estadounidense.

https://mundo.sputniknews.com/20220609/rechazo-de-amlo-a-eeuu-es-vergonzoso-la-polemica-opinion-de-esta-republicana-1126515136.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, eeuu, john kerry, marcelo ebrard, cambio climático, andrés manuel lópez obrador