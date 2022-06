https://mundo.sputniknews.com/20220614/el-gobierno-de-ecuador-hace-llamado-al-dialogo-sin-imposiciones-en-primer-dia-de-paro-1126730762.html

El Gobierno de Ecuador hace llamado al diálogo sin imposiciones en primer día de paro

El Gobierno de Ecuador hace llamado al diálogo sin imposiciones en primer día de paro

QUITO (Sputnik) — El ministro de Gobierno de Ecuador, Francisco Jiménez, dijo que el Ejecutivo se mantiene abierto a un diálogo sin imposiciones y que no... 14.06.2022

Según el ministro, muchas de las demandas sociales que tiene la Conaie se están atendiendo, entre ellas la relativa al precio de la gasolina pues el valor del combustible, de 85 octanos, que usa la mayoría de la población no se ha incrementado en seis meses.Igualmente señaló que se entregan créditos productivos al 1% de interés y 30 años de plazo.Precios suben por conflicto en UcraniaAl referirse al incremento de precios, sobre todo de alimentos, el ministro señaló que la inflación en el país andino no es consecuencia del costo de los combustibles, como afirman los líderes indígenas, sino un efecto de los fenómenos como la post pandemia del COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania.En mayo la inflación anual en Ecuador se ubicó en 3,38% y el índice mensual en 0,56%, comparados con el -1,13% y 0,08%, respectivamente del mismo mes de 2021.Jiménez agregó que para mitigar esos impactos del actual conflicto y de la post pandemia en la economía de las familias, pese a que el índice inflacionario es inferior al de otros países, se trabaja en un plan de control de precios de los productos.El ministro también aseguró que el Gobierno de Guillermo Lasso tiene respuestas para los 10 puntos contenidos en el pliego de peticiones difundido por la Conaie.Por ello, instó a los sectores inconformes para que expliquen de forma concreta sobre lo que consideran no ha cumplido la actual administración.Jiménez añadió que el número de personas que participaron en la primera jornada de protestas fue sustancialmente inferior al esperado.En la misma conferencia de prensa, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que la mayor parte de vías cerradas se concentraron en las provincias andinas de Imbabura (norte), Cotopaxi (centro) y Pichincha (norte).Destacó que los campos petroleros y, en general, la infraestructura hidrocarburífera del país se encuentra resguardada por personal de las Fuerzas Armadas.

