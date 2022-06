https://mundo.sputniknews.com/20220614/eeuu-las-diferencias-que-tenemos-ahora-con-mexico-se-respetan-1126756969.html

EEUU: "Las diferencias que tenemos ahora con México se respetan"

EEUU: "Las diferencias que tenemos ahora con México se respetan"

La ausencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de la Cumbre de las Américas no afectará la relación bilateral con Estados Unidos, aseguró... 14.06.2022, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa, el diplomático descartó que las diferencias que tiene Washington con el Gobierno de López Obrador afecten las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, ya que la relación entre México y Estados Unidos "es para siempre y va a sobrevivir a las políticas del día".Respecto a estas diferencias, relacionadas con la exclusión de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, Salazar reiteró la posición de su país al señalar que dichos Gobiernos "son dictaduras que no respetan las elecciones, la democracia ni con los derechos humanos", elementos que se necesitan para tener "un hemisferio con prosperidad".En este sentido, insistió en que el futuro "no está en las uniones de países y naciones lejanas que no respetan los valores de una democracia, de elecciones, de libertad, de levantar a todos".

