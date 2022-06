https://mundo.sputniknews.com/20220614/ecuador-detencion-de-leonidas-iza-y-mano-dura-del-gobierno-complican-salida-del-conflicto-1126777262.html

Ecuador: "Detención de Leonidas Iza y mano dura del Gobierno complican salida del conflicto"

Ecuador: "Detención de Leonidas Iza y mano dura del Gobierno complican salida del conflicto"

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas–CONAIE-, Leonidas Iza, fue detenido por la Policía y las Fuerzas Armadas, en el marco del segundo día de protestas organizado por el movimiento indígena. En otro orden, México fue la sede del Día Mundial del Donante de Sangre.

La defensa del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, presentó un recurso de hábeas corpus con el objetivo de obtener su inmediata liberación.El dirigente indígena fue detenido en la madrugada del martes 14 de junio en la provincia andina de Cotopaxi, Ecuador, en el marco del segundo día de una movilización nacional de duración indefinida, encabezada por la Conaie.A través de un comunicado la Conaie señaló que la libertad de Iza debe ser otorgada de manera inmediata, dado que, a su juicio, varios videos captan la violencia policial en el momento de la detención.Ladetención de Leonidas Iza solo "agregó tensión" a la movilización planteada, dijo a En Órbita el director de la emisora Radio La Calle, Santiago Aguilar Morán. Ahora el principal reclamo del movimiento indígena es saber dónde está su líder y obtener su libertad, arrebatada mediante una "detención arbitraria", añadió el comunicador."El acoso que ha sufrido el líder máximo del movimiento indígena se agravó este martes cuando el presidente Guillermo Lasso cumplió con su promesa de poner preso a Iza y a sus huesos en una cárcel, como lo había dicho hace ya algunas semanas", relató.Aguilar Morán señaló que la respuesta del Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias ni de los reclamos de la Conaie."Lastimosamente los planteos del Gobierno han sido escasos y no han dado una situación cierta ni abrieron un camino de dialogo con los sectores indígenas por lo que la protesta está tomando ribetes más grandes y violentos", sostuvo.Y agregó: "El Gobierno no ha hecho sino amenazar, y la respuesta ha sido mano dura y apego a la ley sin soluciones reales ni concretas a los reclamos por lo que pocas salidas se pueden ver para este conflicto".Por su parte el Ministerio del Interior, difundió un comunicado en el que señaló que el líder indígena fue detenido por obstruir un tramo de la carretera Panamericana E-35.Según el comunicado, Iza dirigía e impulsaba acciones para el recrudecimiento y radicalización de la violencia.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre. México fue sede de los eventos alusivos en 2022 tras ser el país que aumentó el porcentaje de donaciones, como respuesta a las estrategias utilizadas para convocar voluntarios durante la pandemia.El director del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea de México, doctor Jorge Trejo Gómora, informó a En Órbita sobre el incremento de donantes y recordó que, entre 2017 y 2018, el país ocupaba el último lugar en Latinoamérica donación de sangre voluntaria.Además, nos enfocamos en la gira que el presidente de EEUU, Joe Biden, realizará por Oriente Medio del 13 al 16 de julio, donde está previsto que visite Israel, Cisjordania y Arabia Saudí.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

