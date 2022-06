https://mundo.sputniknews.com/20220614/echeleganismo-y-discurso-anti-estado-2-hipocresias-de-grandes-empresarios-mexicanos-1126714376.html

'Echeleganismo' y discurso anti-Estado: 2 hipocresías de grandes empresarios mexicanos

¿Qué piensan los empresarios sobre la pobreza? ¿Cómo concibe su éxito? ¿Qué papel creen que juegan en la distribución de la riqueza? Son tan sólo algunas de... 14.06.2022

2022-06-14T22:13+0000

2022-06-14T22:13+0000

2022-06-14T22:13+0000

Gómez Bruera se dio a la tarea de conocer la opinión de 200 empresarios de México, Guatemala, Costa Rica y El Salvador para saber si existe una conciencia social entre pequeños, medianos y grandes empresarios, necesaria para impulsar un Estado de Bienestar como el que se vivió en Europa en el siglo XIX, cuando la élite se dio cuenta que, en una población con carencias básicas, nadie gana.Sin embargo, en el caso de América Latina, región donde el 1% más rico concentra una cuarta parte de los recursos totales, según la CEPAL, uno de cada tres empresarios responsabiliza a las personas pobres de su condición económica por falta de habilidad y talento, aunque se consideran incluso factores culturales ("no tienen visión empresarial) o religiosas ("no dejan sus costumbres"), sin tomar en cuenta elementos como el acceso a la educación, contextos sociopolíticos, la falta de oportunidades y la discriminación.Entre los resultados que encontró el conductor de La Octava es que este aislamiento es "una manera de sobrevivir" para los grandes empresarios, a pesar de que ello devenga en el sacrificio de su libertad."Terminan viviendo unas vidas que parecen de privilegio, pero no sé si lo son tanto: no pueden salir a la calle, no pueden estar seguros, no pueden salir con sus hijos a cualquier lugar, cuando vacacionan, vacacionan en Estados Unidos porque hacerlo en su propio país no es seguro. Tendrían que cuestionarse si eso es vivir en privilegio porque ni siquiera ellos son completamente libres", comenta el analista político.Para el doctor en Desarrollo por la Universidad de Sussex, esto forma parte de una visión aristocrática persistente, principalmente, entre los grandes empresarios quienes consideran que la falta de una buena educación perpetúa la pobreza, aunque "estén pensando en cierto tipo de educación que refuerza valores individualistas de progreso, en una lógica de sálvese quien pueda"."Hay una ideología exitista en buena parte del sector empresarial que tiene sus raíces en el pensamiento libertario. Ricardo Salinas Pliego ha sido uno de los más grandes promotores del dicho pensamiento en México e incluso creó una fundación para promoverlo que dirige Sergio Sarmiento. Una de sus características es la ideología anti-Estado, tienen muy arraigado la idea de que el Estado es un obstáculo, de que es burocracia que no sirve", opina Hernán Gómez.En los últimos meses el empresario Salinas Pliego ha ganado la atención de medios y la opinión pública por sus polémicos pensamientos respecto a la desigualdad, un fenómeno que al heredero de la marca Salinas & Rocha Rocha (emporio hoy conocido como Grupo Salinas iniciado por su abuelo, Benjamín Salinas Westrup, como un fabricante de muebles) le parece algo natural, con lo cual refuerza una visión meritocrática, es decir: en tanto más trabajes, más exitoso eres sin importar tu origen o contexto social.Empresarios del tamaño de Salinas Pliego, incluido en el puesto 151 del ranking de las personas más ricas del planeta, según Forbes, suelen criticar la intervención del Estado en cualquier ámbito, muy a pesar de verse beneficiados o incluso participar con él como lo hace al ser integrante del consejo asesor empresarial del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.Lo anterior, sin mencionar el adeudo fiscal que el dueño de TV Azteca tiene con el Servicio de Administración Tributaria de más de 2.447 millones de pesos (112,5 millones de dólares) y el cual ha calificado como injusto.Incluso, la relación Estado-empresarios es tan estrecha que, para Hernán Gómez, los grandes empresarios no se han visto afectados por el discurso contra el clasismo de López Obrador, presidente que en reiteradas ocasiones ha criticado la injerencia de empresas extranjeras como Iberdrola, las cuales incluso llegan a contratar a exfuncionarios como el expresidente Felipe Calderón.Sin embargo, el investigador acota y considera que englobar a pequeños y medianos empresarios junto a los grandes empresarios es un error, pues "sería concederles que ellos (los grandes) representan a todo el empresariado" cuando, en realidad, cualquier persona puede ser un emprendedor e incluso hay casos de empresarios en situación de pobreza.El problema, opina Gómez Bruera, es que a los pequeños y medianos empresarios "les han vendido la idea de que son (el 1% más rico del planeta) el motor de la riqueza, que no hay que cobrarles impuestos", lo que a su vez genera un rechazo a la recaudación fiscal, lo que se nota en el 44% de los entrevistados que estuvieron a favor de aumentar el gravamen a la población con más recursos."El problema es que necesitan entender que sus intereses no están representados por el de los grandes, y muchas veces en su discurso gana el pensamiento que han impuesto los grandes de lo que se supone lo que es un empresario, lo que es el interés empresarial", declara.Por ello, Hernán Gómez considera que aún está lejos vislumbrar una clase empresarial consciente, a pesar de que en su estudio existen serias diferencias entre lo que piensan los empresarios pequeños y medianos sobre la pobreza, quienes suelen ser más conscientes socialmente hablando.A esto se suma que, el gran empresariado, "está sospechoso y alarmantemente despreocupado ante el riesgo de una sublevación popular, porque en el fondo creen que los pobres se pueden controlar políticamente" y no son capaces de organizarse solos, a menos que sea a través de un líder que "los manipule"."No hay que normaliza la desigualdad, dejar de aceptar esta idea que es algo normal. Porque en cuanto aceptamos esta normalidad entonces ya nos resignamos, y creo que hay que hablar del tema incluso politizar la desigualdad, creo que ha sido una virtud de este gobierno", concluye el escritor.

