Bombardeos sin precedentes del Ejército de Ucrania contra civiles de Donetsk

octavo mandamiento

donetsk

bombardeos

kiev

perú

rusia

Bombardeos sin precedentes contra Donetsk y fusilamiento por la espalda a 32 militares ucranianos por los suyosLa ciudad de Donetsk sufrió el domingo y el lunes los bombardeos más intensos desde 2015 que afectaron prácticamente a todas las zonas de la urbe, al dejar un saldo de 5 muertos y 33 heridos y causar cuantiosas destrucciones, según las autoridades de la República Popular de Donetsk.Entre estos ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas de este lunes, destaca un ataque contra una maternidad en Donetsk. Las mujeres ingresadas y el personal del hospital lograron esconderse en el sótano, pero varios médicos optaron por no refugiarse para vigilar a los bebés prematuros, a los que no era posible movilizar.Agresión inédita de Ucrania contra civiles de Donbás: ¿"idiotez clínica" o "estrategia bien calculada"?La madre y su hijo de 11 años, entre otros civiles asesinados este lunes por un proyectil en Donetsk, se bombardearon a sí mismos, así como las mujeres embarazadas que se encontraban en una casa de maternidad, los pacientes de una serie de hospitales, y vecinos de decenas de edificios residenciales de esta ciudad.Es lo que da a entender el régimen de Kiev a una comunidad internacional que encuentra la 'confirmación' de estas falacias en las portadas de la prensa dominante. Por ejemplo, Tagesschau, el noticiero con mayor audiencia de Alemania, 'comunica' a su audiencia que es Rusia la autora de los presentes bombardeos contra Donetsk a una escala sin precedentes. "Ucrania se hace cada vez más impotente ante los ataques masivos por parte del Ejército ruso. El presidente ucraniano está decepcionado con Occidente", dijo su 'periodista' en un reportaje, refiriéndose a las declaraciones de Volodímir Zelenski a la cadena alemana ZDF.De lo que no hablan los medios occidentales es de que los últimos sangrientos ataques contra Donetsk fueron perpetrados, no sólo desde posiciones de fuego ucranianas, sino también con proyectiles de artillería de calibre 155 milímetros, es decir, los suministrados por la OTAN. Unos ataques que, además, fueron dirigidos contra civiles, lo cual vuelve a confirmar que Ucrania es un Estado terrorista, según constató el líder de la República Popular de Donetsk, Denís Pushilin.Ucrania, el mayor promotor de RusiaLa incesante labor de las Embajadas ucranianas en el exterior para promover el rechazo hacia Rusia comienza a dar sus frutos. Los enviados de Kiev sí que consiguieron un contundente rechazo. Pero no hacia Moscú, sino hacia la 'diplomacia' del régimen de Volodímir Zelenski.Mientras la prensa hegemónica busca convencer de que todo el planeta está del lado de una Ucrania que, tras el genocidio perpetrado contra los civiles de Donbás se encontró con militares rusos, los ciudadanos de a pie de todo el mundo se identifican cada vez menos con la presunta 'víctima'. Una 'víctima' que, tras años de haber aterrorizado a su propia población, procedió a amedrantar a gente más allá de sus fronteras.Fue en Perú donde la práctica de las Embajadas ucranianas de amenazar a los no alineados a su 'causa' recibió la bofetada más sonora. Y es que los habitantes de la nación andina no alcanzaron a entender por qué los huéspedes de Kiev fueron tan prepotentes como para intentar imponer sus reglas en el país, exhortando a sus instituciones públicas y privadas a romper todos los vínculos con Rusia, además de presionar a los medios nacionales para "evitar que se publiquen noticias" sobre el gigante euroasiático, según denunció la Federación de Periodistas de Perú.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

donetsk

kiev

perú

