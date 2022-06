https://mundo.sputniknews.com/20220614/berlin-debate-con-varsovia-el-envio-de-armas-a-kiev-en-el-marco-del-intercambio-circular-1126753739.html

Berlín debate con Varsovia el envío de armas a Kiev en el marco del intercambio circular

BERLÍN (Sputnik) — Alemania sostiene negociaciones con Polonia sobre suministros de armas a Ucrania en el marco del intercambio circular (entre tres o más... 14.06.2022, Sputnik Mundo

"Hemos acordado efectuar un intercambio circular con la República Checa, entregar sistemas checos [a Ucrania], compensándole eso. Queremos hacer lo propio con Grecia y sostenemos negociaciones también con Polonia", dijo Lambrecht al comentar la situación sobre el otorgamiento de armas a Ucrania.Según Lambrecht, a la parte ucraniana ya "se le envió mucho" de las reservas de la Bundeswehr, incluidos drones, cohetes antitanque y otras armas.El embajador de Ucrania en Alemania, Andrei Melnik, confirmó anteriormente al portal ucraniano NV que Berlín entregará a su país siete obuses autopropulsados y 30 blindados Gepard de defensa antiaérea, agregando que Alemania suministra realmente solo estas dos armas de todas las prometidas anteriormente por el Gobierno alemán.Según Melnik, las palabras del canciller alemán sobre la asignación de la ayuda militar para Kiev de 2.000 millones de euros, no son más que una "declaración".El embajador afirmó que casi todo lo recibido hasta ahora por Ucrania procedía de los almacenes de la Bundeswehr, e hizo la conclusión de que las autoridades alemanas "no han gastado nada de esos dos mil millones de euros", así como dijo que el Gobierno alemán bloquea los suministros de 100 vehículos blindados de infantería Marder, con pretextos inventados durante seis semanas.Rusia anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial"en Ucrania. Putin resaltó que tiene como objetivo la "protección a las personas que a lo largo de ocho años son objeto de genocidio por parte del régimen de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El pasado 29 de marzo, la autoridad castrense rusa reafirmó que da por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad de combate de Ucrania, y se enfocará en adelante en la "liberación de Donbás".

