Un experto explica por qué Finlandia no se unirá a la OTAN sin Suecia

Un experto explica por qué Finlandia no se unirá a la OTAN sin Suecia

Dmitri Danílov, jefe del Departamento de Seguridad Europea del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, explica que unirse a la OTAN sin Suecia...

Durante la visita del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que acudió a Finlandia para discutir su adhesión a la alianza, el presidente finlandés, Sauli Niinisto, descartó la entrada del país en la OTAN sin Suecia, afirmando que: Según el experto,en 2016, por encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, se elaboró un informe que indicaba que "independientemente del camino que eligieran Finlandia y Suecia, deben ir como pareja, en tándem".El experto cree que en la situación actual, el hecho de estar fuera del bloque ambos Estados puede acarrear riesgos políticos internos para las élites de ambos países.Sin embargo, según él, los países de la OTAN están tratando de encontrar una solución a favor de la posibilidad de unirse a la Alianza solo Finlandia.En su opinión, "la OTAN y su liderazgo deben ser persistentes e impulsar la posición turca, ya que prometieron a Finlandia y Suecia una entrada sin problemas en la Alianza".Además de los argumentos políticos, existe un factor geoestratégico extremadamente importante para la propia OTAN en su entrada en la Alianza del Atlántico Norte, señaló Danílov.“Reforzar el flanco norte de la OTAN mediante la entrada de Finlandia y Suecia tiene sentido precisamente si estos países entran juntos y es posible conectar operativa y geográficamente a ambos en la defensa colectiva de la OTAN, para extenderles las garantías adecuadas y, por otro lado, conectarlos al sistema de planificación de la defensa colectiva. En ese sentido, sin uno de los dos Estados, la expansión de la OTAN no permite cumplir tareas militar-estratégicas”, señala."Está claro que los riesgos, tanto internos como externos, para Finlandia si se aprueba su solicitud sin Suecia son muchas veces mayores que los asociados con la entrada del tándem", concluyó el interlocutor de la agencia.Finlandia y Suecia, en el contexto de los acontecimientos en Ucrania el 18 de mayo, entregaron al secretario general de la OTAN una solicitud para unirse a la Alianza. Turquía ha bloqueado el inicio del proceso de revisión de estas solicitudes. El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo que Ankara no puede decir 'sí' a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, porque no puede creer sus afirmaciones sobre las relaciones con los representantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, prohibido en Turquía.Moscú ha señalado repetidamente que la Alianza tiene como objetivo la confrontación. Como enfatizó el secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa, Dmitri Peskov, una mayor expansión del bloque no traerá mayor seguridad a Europa. Al mismo tiempo, no considera que la entrada de Suecia y Finlandia en esta organización sea una amenaza existencial para Rusia. El propio Vladímir Putin señaló que abandonar la política tradicional de neutralidad militar de Helsinki sería un error, ya que no existen amenazas para Finlandia.

