https://mundo.sputniknews.com/20220613/puntos-negros-en-el-rostro-se-pueden-prevenir-1126712151.html

Puntos negros en el rostro: ¿se pueden prevenir?

Puntos negros en el rostro: ¿se pueden prevenir?

Suelen darte un dolor de cabeza cuando aparecen, y muchas personas apelan a apretarlos para retirarlos. ¿Es bueno esto?, ¿cómo se tratan correctamente?. Un dermatólogo brinda varios consejos.

2022-06-13T22:10+0000

2022-06-13T22:10+0000

2022-06-13T22:10+0000

zona violeta

piel

💗 salud

sociedad

adolescentes

acné

tratamiento

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1126712006_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_97a28437e331be0a01a44ce215e40e9f.jpg

Puntos negros en el rostro: ¿se pueden prevenir? Suelen darte un dolor de cabeza cuando aparecen, y muchas personas apelan a apretarlos para retirarlos. ¿Es bueno esto?, ¿cómo se tratan correctamente?. Un dermatólogo brinda varios consejos.

El acné y los puntos negros son de los aspectos que más preocupa principalmente a los jóvenes, pues afecta su rostro, la ansiedad por eliminarlos puede llevar a hacer cosas que no corresponde y empeorarlos, y siempre buscamos fórmulas mágicas para que se vayan rápido."Es una acumulación de cebo que queda en la apertura del folículo. ¿Qué es el folículo?, de cada puntito que vemos en la cara sale un pequeño pelo prácticamente invisible. Genera un material que se llama cebo y tiene el objetivo de humectar la piel. Cuando este folículo se obstruye, genera esta acumulación, este cebo se oxida, se ensucia y toma un color oscuro que es el punto negro", indicó a Zona Violeta el dermatólogo Juan Castro, especialista de la Universidad Nacional de Colombia.Siempre está la tentación de apretarse el punto negro o tratar de extraerlo de alguna forma. Eso es precisamente lo que no se debe hacer.Los tratamientos y prevención dependen de la piel de cada persona, pero el dermatólogo se refirió a algunos factores de la vida cotidiana, que pueden favorecer su aparición."Los puntos negros muchas veces pueden aumentar con la sudoración, por ejemplo que [una persona] realice actividad física y luego no se bañe al terminar la actividad. Por otro lado la alimentación como tal no se ha demostrado especificamente que aumente los puntos negros", indicó.Según donde aparezcan, es la señal que está dando tu cuerpo. Por ejemplo, si te aparecen puntos negros entre las cejas y la nariz, significa un incremento de adrenalina y grasa sebácea, asociada al estrés. Si están en la línea del cabello, puede ser consecuencia de un excedente de cremas faciales que se aplicaron cerca del cabello o productos para el cabello que generaron su aparición.Si aparecen en las mejillas o las orejas, las manos sucias pueden ser la explicación a esto, por ejemplo, cuando hablamos por teléfono u oímos un audio de whatsapp, nuestro móvil está lleno de bacterias que recolecta en su uso cotidiano, y eso puede trasladarse a nuestra piel.Tener puntos negros alrededor de la boca, puede ser consecuencia de nuestra alimentación, por colocarnos muchos productos en esa zona o en el caso de las mujeres, por cambios hormonales. Y en los brazos, pueden aparecer por sequedad en la piel, o una enfermedad hereditaria denominada "queratosis pilar". Por lo que siempre se recomienda consultar a un especialista.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

piel, 💗 salud, sociedad, adolescentes, acné, tratamiento, аудио