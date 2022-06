https://mundo.sputniknews.com/20220613/movimiento-indigena-de-ecuador-mantendra-protestas-hasta-que-el-gobierno-atienda-las-peticiones-1126717488.html

Movimiento indígena de Ecuador mantendrá protestas hasta que el Gobierno atienda las peticiones

Movimiento indígena de Ecuador mantendrá protestas hasta que el Gobierno atienda las peticiones

QUITO (Sputnik) — El movimiento indígena ecuatoriano mantendrá movilizaciones en el país hasta que el presidente Guillermo Lasso atienda sus peticiones, dijo a... 13.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

guillermo lasso

protestas

indígenas

"No tenemos ninguna respuesta del Presidente Lasso. A nuestra movilización se están sumando varias organizaciones (…) La movilización es indefinida y continuará mientras no sean atendidas nuestras demandas", dijo Sucuzhañay, cuya organización es parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que convocó a las movilizaciones que se iniciaron este 13 de junio en varias regiones del país.El dirigente de Ecuarunari señaló que el movimiento indígena está haciendo uso del derecho a la resistencia garantizado en la constitución, y que las peticiones responden a la realidad del país andino.DemandasEntre las demandas del movimiento indígena a Lasso están que se abstenga de permitir intromisiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales de crédito, no privatizar áreas estratégicas o empresas estatales, y disminuir y congelar el precio de los combustibles.Los indígenas también piden una moratoria de las deudas contraídas o que dejaron de pagarse como consecuencia de la pandemia del COVID-19.En ese marco hay que ver la forma de entendernos, añadió Sucuzhañay.En el primer día de movilizaciones y protestas indígenas, los mayores problemas se sintieron en las provincias de Pichincha (norte), Imbabura (norte), Cotopaxi (centro) y en la provincia amazónica de Pastaza (este).Hasta el momento, los extremos norte y sur de ingreso y salida de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, se mantienen cerrados.

ecuador, guillermo lasso, protestas, indígenas