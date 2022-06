¿Máquinas que sienten? La razón por la que Google despidió a uno de sus ingenieros

https://mundo.sputniknews.com/20220613/maquinas-que-sienten-la-razon-por-la-que-google-despidio-a-uno-de-sus-ingenieros-1126724088.html

La compañía tecnológica estadounidense Google tomó la decisión de separar a uno de sus colaboradores por haber violado la política de confidencialidad de la... 13.06.2022, Sputnik Mundo

Se trata de Blake Lemoine, ingeniero senior que hizo una revelación que ha cimbrado más dudas que certezas: el sistema de inteligencia de artificial de Google es capaz de experimentar sentimientos incapaces de ser descritos con palabras. El trabajador fue despedido por el gigante de Silicon Valley luego de que el 11 de junio publicó la transcripción de una plática que sostuvo con el Modelo de Lenguaje para Aplicaciones de Diálogo (LaMDA, por sus siglas en inglés), según reveló el diario estadounidense The New York Times. Durante la conversación, este sistema de inteligencia artificial de Google afirma que hay veces en las que experimenta "nuevos sentimientos", los cuales, dice, no pueden ser explicados con el lenguaje humano. La transcripción fue difundida en internet bajo el título "¿Tiene LaMDA sentimientos?", lo cual levantó gran polémica entre quienes miran con recelo los secretos tecnológicas que albergan las grandes compañías del sector. No es la primera vez que un gigante tecnológico es cuestionado por ocultamiento de información. Hace apenas unas semanas, Elon Musk condicionó comprar Twitter debido a que, según él, la red social le ha ocultado información acerca de la cantidad de bots y cuentas falsas que operan en su espacio digital. La respuesta de Google ha sido contundente en ambos sentidos. Por una parte, despidió a Blake Lemoine por violar el acuerdo de confidencialidad entre el trabajador y la empresa. Por otro, sostiene que la versión del ingeniero es falsa, ya que, dice, es imposible que en 2022 un sistema de inteligencia artificial tenga sentimientos. "Algunos en la comunidad de la Inteligencia Artificial más amplia están considerando la posibilidad a largo plazo de una Inteligencia Artificial con sentimientos, pero no tiene sentido hacerlo antropomorfizando los modelos conversacionales actuales, que no son emocionales", detalló.

