Los puntos clave de la mañanera de AMLO del 13 de junio | minuto a minuto

Trabajadores en Pemex

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se compromete a entregar el equipo de trabajo que le han solicitado los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Continuará el proceso de basificación del personal con mayor antigüedad, para lo cual López Obrador pide el apoyo de los líderes sindicales.

Afirma el mandatario mexicano que es importante que industrias como la petrolera o la eléctrica permanezcan bajo el control del Estado ya que evitará el costo excesivo de tarifas.

Presume López Obrador que la refinería de Deer Park ha generado una ganancia de 400 millones de dólares.

Destaca el titular del Poder Ejecutivo la importancia de rescatar la empresa Altan para garantizar el acceso a internet a toda la población mexicana.

El secretario de Hacienda presentará un plan para la operación de Altan con el fin de que no se alteren las tarifas, informó el presidente de México.

Critica Andrés Manuel López Obrador la labor de organismos autónomos que fallaron al evitar monopolios en el sector de telecomunicaciones.}

Achaca el mandatario mexicano que el expresidente del INAI, Gabriel Contreras, ahora trabaja para la trasnacional AT&T.

El presidente mexicano comenta que a los conservadores no les gusta que esté planeando garantizar acceso a internet a la población, por ello lo tildan de populistas medios como The New York Times.