La UE advierte a Londres que no renegociará el Protocolo de Irlanda del Norte

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea expresó su preocupación por un proyecto de ley británico que busca modificar el Protocolo de Irlanda del Norte, y... 13.06.2022, Sputnik Mundo

Se trata de una acción unilateral "perjudicial para la confianza mutua", destacó el titular comunitario, al agregar que la Comisión evaluará el polémico proyecto de ley."Renegociar el Protocolo no es realista. No se ha encontrado ninguna solución alternativa viable para este equilibrio delicado y largamente negociado. Cualquier renegociación simplemente generaría más inseguridad jurídica para las personas y las empresas de Irlanda del Norte. Por estas razones, la Unión Europea no renegociará el Protocolo", aseveró Sefcovic.También advirtió que como un primer paso, Bruselas estudiará reactivar el procedimiento de infracción iniciado contra el Gobierno del Reino Unido en marzo de 2021 y suspendido seis meses más tarde "con un espíritu de cooperación constructiva".Este 13 de junio, el Gobierno británico presentó un proyecto de ley para anular partes del Protocolo de Irlanda del Norte de manera unilateral.El Reino Unido salió de la UE a efectos prácticos el 1 febrero 2020, pero sus condados irlandeses siguen dentro del mercado único y bajo apartados del marco regulador comunitario.Con el Brexit, el dividido y susceptible territorio quedó en una situación diferente a la del resto de las naciones británicas —legalmente dentro de las esferas aduaneras de la UE y del Reino Unido— para evitar la reintroducción de una frontera física en la isla de Irlanda.Se creó así una frontera económica entre el Ulster y Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales), que el unionismo protestante interpreta como un ataque a su identidad británica y un paso hacia la reunificación de Irlanda.El año pasado, el primer ministro británico, Boris Johnson, defendió la necesidad de renegociar el Protocolo de Irlanda del Norte y propuso eliminar los trámites e inspecciones aduaneros de bienes y productos alimenticios en el comercio entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que acordó introducir en el pacto de divorcio de la UE.

