El regreso de Bachelet a Chile: ¿qué rol tendrá en el futuro del país?

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció su intención de no repostular al cargo internacional. "Es hora de... 13.06.2022, Sputnik Mundo

Mediante un mensaje en redes sociales, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) aseguró no tener pretensiones de renovar su mandato al frente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, cargo que ostenta desde 2018.Bachelet expresó en el comunicado que no se presentará a un segundo mandato "por razones personales", y concluirá sus funciones en Naciones Unidas el próximo 31 de agosto."Es hora de volver a Chile y a mi familia", afirmó la expresidenta y generó inmediatas expectativas en su país debido al rol que pueda protagonizar de cara al referéndum de salida de la propuesta nueva carta magna emanada de la Convención Constitucional, que deberá refrendarse mediante elecciones obligatorias el próximo 4 de septiembre."Rindo un homenaje a su incansable trabajo y dedicación como jefa de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Estoy profundamente agradecido por su liderazgo excepcional y su fuerte compromiso con la realización de los derechos humanos para todos", sostuvo el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, como mensaje de reconocimiento al mandato de Bachelet.Bachelet como referente del AprueboLa expresidenta Bachelet impulsó hacia el fin de su segundo mandato una propuesta de cambio constitucional, ampliamente defenestrada en su momento.Durante el referéndum para aprobar o rechazar el inicio del proceso constituyente chileno en octubre de 2020, Bachelet apoyó públicamente la opción Apruebo. "Pienso que es una gran oportunidad y espero que se apruebe".Por ello la renuncia a continuar por un nuevo periodo al mando del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue interpretado en su país como un aterrizaje en la campaña por el Apruebo de forma inmediata, de cara al 4 al referéndum del 4 de septiembre."Si en efecto los indecisos son predominantemente mujeres, mayores de 55 años y de estratos populares, el retorno de Bachelet para la campaña del apruebo tiene todo el sentido del mundo", advierte el académico Mauricio Morales de la Universidad de Talca.El último sondeo del Centro de Estudios Públicos del 2 de junio proyecta un 25% a favor de aprobar la nueva constitución, frente a un 27% que se inclinaría por rechazar la nueva carta magna, junto con un 37% de indecisos.En otra vereda, los detractores de Bachelet aseguran que la renuncia a un nuevo periodo como alta comisionada no se condice con la intención de volver al país y colaborar con la campaña del Apruebo, sino con la pérdida de piso político para la renovación de su candidatura al cargo internacional, debido al viaje de Bachelet a China, que conllevó críticas de Human Rights Watch y Amnistía Internacional."Buscaré dedicar un poco de tiempo para mi familia después de tantos años siendo ministra, presidenta, mujer de la ONU, presidenta, alta comisionada. Creo que es hora de volver", concluyó la exmandataria chilena.

