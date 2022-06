https://mundo.sputniknews.com/20220613/eeuu-busca-lo-imposible-debilitar-a-la-federacion-rusa-1126720944.html

"EEUU busca lo imposible: debilitar a la Federación Rusa"

El conflicto en Ucrania dejó al descubierto las dificultades de la OTAN envuelta en la desconfianza interna y creando enemigos para justificar su accionar. 13.06.2022, Sputnik Mundo

telescopio

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

eeuu

otan

rusia

ucrania

La expansión permanente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), bajo el liderazgo de EEUU y la subordinación de la Unión Europea, ha llevado a la humanidad a una fuerte crisis del modelo internacional hegemónico.El camino hacia la multipolaridad global es resistido por EEUU que utiliza a la organización internacional para militarizar Eurasia y llevar adelante una campaña contra Rusia.Las sanciones que aplica Washington contra Moscú por la operación militar especial en Ucrania desde el 24 de febrero para desmilitarizar y desnazificar el país, terminaron afectando al mundo entero.Falta de alimentos, crisis energética y económica, son parte de las consecuencias de la presión ejercida por la Casa Blanca."Es un cambio de un modelo de organización mundial", agregó.El entrevistado recordó que el inicio del conflicto fue en 2014 por parte de la OTAN, cuando se produjo un asesoramiento y un entrenamiento muy fuerte por parte de EEUU dentro de Ucrania con el objetivo de seguir rodeando a la Federación Rusa. Obviamente, occidente invisibiliza esta parte de la historia y muestra esta etapa de la operación militar”."EEUU no solamente es el responsable junto con el Reino Unido del inicio de esta guerra que comenzó en 2014, sino además es el máximo responsable de su continuidad por impulsar y presionar a otros integrantes de la OTAN para que envíen armas y para que este conflicto dure, como se llegó a decir, hasta el último ucraniano", sostuvo Elbaum."Evidentemente no quieren terminar con la guerra porque buscan algo que va a ser imposible: debilitar a la Federación de Rusia. Lo intentaron militarmente y no pudieron, lo intentaron financieramente y no pudieron. Están en un cuello de botella que tendrá una expresión en el interior de EEUU a fin de año en las elecciones con un Joe Biden (presidente de EEUU) derrotado", dijo el sociólogo en relación a los comicios parlamentarios del próximo 8 de noviembre.El periodista sostuvo que "EEUU quiere ocultar la verdad y manipular la conciencia de las sociedades para construir enemigos". En ese sentido recordó la asociación entre el Pentágono y Hollywood para poner como villanos en las películas "primero a los pueblos originarios con los indios, después los musulmanes y ahora los rusos".Elbaum se refirió además a la operación global de desinformación llevada a cabo por occidente para tergiversar y ocultar que Moscú derrotó en soledad a la OTAN.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

