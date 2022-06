https://mundo.sputniknews.com/20220613/de-hoyos-reconoce-el-lugar-de-amlo-en-historia-pero-dice-que-no-esta-a-la-altura-de-expectativas-1126570557.html

De Hoyos reconoce el lugar de AMLO en historia pero dice que "no está a la altura de expectativas"

De Hoyos reconoce el lugar de AMLO en historia pero dice que "no está a la altura de expectativas"

Del oficio litigante Gustavo De Hoyos pasó a la representación de los patrones de México, Coparmex, y ahora junto a Claudio X. González y otras figuras de...

Aunque reconoce la contribución a la democracia mexicana que representa la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2018, expresa claramente su disenso con el presidente de México y considera que esa misma democracia tiene la oportunidad de fortalecerse, ahora con una opción por la alternancia: en este caso partidos tradicionales que ya han ocupado la silla presidencial.Sputnik dialogó con De Hoyos en busca de comprender su perspectiva sobre los tiempos políticos que vive México, así como los procesos electorales ocurridos desde 2018 y los que se asoman en el futuro: la contienda 2024 por la presidencia de la república, ante todo.¿Competitividad en la oposición?En las últimas elecciones que vivió México, Morena ganó cuatro de seis gubernaturas en disputa, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN), que apoya De Hoyos, triunfó en dos. Pese al resultado, el empresario consideró que la oposición mostró presencia, avance y… competitividad."Sin echar campanas al vuelo ni nada que se le parezca, lo que es evidente es que en la medida en que las oposiciones logran unirse, empiezan a realizar acciones mucho más estratégicas, empiezan a dar signos, desde luego hay un largo camino por recorrer, de que sí pueden ser competitivas en el mediano y también a largo plazo", añade.No obstante, las derrotas en Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo también dan cuenta de que los partidos de la coalición opositora, reconoce De Hoyos, deben mejorar "muchísimo" y en varios ámbitos. "En sus liderazgos, en su unidad al interior, en la manera como actúan de forma coaligada, en su relación con la ciudadanía", enumera. Sin embargo, la evidencia de su fuerza, según él, es que la cooperación les permitió competir. La misma ola de Morena ha reducido al PRI que tenía años en el poder a un mínimo histórico desde su fundación.Las nuevas victorias de Morena las explica De Hoyos como un coletazo de popularidad del voto masivo que se emitió en 2018 a favor de López Obrador."Cuando hay fuerzas que han logrado ser exitosas y que alcanzan la primera posición, como es el caso de Morena y el presidente López Obrador, digámoslo coloquialmente, esa aviada dura un rato, ¿no? Entonces, así pasó en México en el pasado, cuando se dio la primera alternancia, en el año 2000, que el PAN tuvo una aviadita un buen rato y cuando el PRI regresó al poder con el presidente (Enrique) Peña Nieto", declara. Sin embargo, asegura que en México ya se nota cierta resistencia política en donde "las oposiciones empiezan a tomar tracción paulatinamente".Adversarias por décadas, opositoras entre sí, ahora las trayectorias políticas del PRI, el PAN y el PRD se sumaron desde 2021 con miras a competir contra Morena en el panorama legislativo y estatal, y han dejado claro que perfilan lo mismo para la elección presidencial de 2024, recuerda De Hoyos.En estas elecciones de 2022, donde la oposición sólo ganó en Aguascalientes y Durango, considera el empresario, hubo victorias arrolladoras de Morena en términos de proporción del voto frente al rival, pero la baja participación fue altísima, lo que "es una señal de que la aplicación de programas sociales no necesariamente está dando resultado en términos electorales", apunta el litigante.La cereza del pastel: la elección presidencial de 2024La elección presidencial de 2024 no será un referéndum de popularidad de salida del actual presidente, ironiza De Hoyos, sino una apuesta hacia el futuro."Por un lado, habrá una candidatura, seguramente predilecta del presidente, encabezando al bloque oficialista, y habrá una candidatura que espero tengamos la capacidad de procesar en unidad y con oportunidad desde las oposiciones que tendrá que luchar por el favor y por la preferencia de los mexicanos", señala.Pese a que aparentemente Morena aventaja en la intención de voto a nivel país, De Hoyos estima que no hay nada escrito y recuerda que durante la alternancia del PRI al PAN en el 2000, episodio que llevó a Vicente Fox a la presidencia, la lucha opositora también era cuesta arriba y aun así logró el triunfo."¿Qué tenemos que hacer, en mi perspectiva? Cuidar la credibilidad y la eficiencia del árbitro electoral", dice en referencia al Instituto Nacional Electoral (INE) en un momento en que el presidente busca transformarlo mediante una reforma electoral ya enviada al Congreso de la Unión. El cambio de opinión de la ciudadanía, valora De Hoyos, debe estar garantizado por un árbitro electoral eficaz que respalde la decisión mayoritaria de rumbo, así sea de continuidad para Morena.Considera que, si bien el diagnóstico del equipo de López Obrador sobre el estado del país fue adecuado, las acciones tomadas para revertir los problemas han dejado mucho que desear."Tenemos que lograr convencer a millones de personas que el presidente López Obrador, aunque hay que reconocerle definitivamente un lugar en la historia, tuvo la virtud de poner en perspectiva problemas como la pobreza extrema, desigualdad, corrupción у inseguridad, pero también habrá que reconocer que es un gobierno que no está a la altura de las expectativas", califica De Hoyos.Algo hizo bien por el país el Gobierno de AMLO, considera el litigante, pero ya va de salida y los mexicanos, al hacer una valoración, agradecerán lo alcanzado, pero impulsarán la toma de nuevas rutas políticas.El programa político de Sí por MéxicoAdemás de impulsar la alianza entre el PRI, PAN y PRD, De Hoyos pertenece a una organización identificada como Sí por México, donde asegura que domina la pluralidad de enfoques y donde el empresariado no es ni mayoritario ni determinante."Hay más bien grupos de activistas, organizaciones que están metidas en temas de medio ambiente, de mejora en la educación, en las causas de las mujeres, de la comunidad LGTB+, gente que está involucrada en la búsqueda de desaparecidos, están preocupados por la inseguridad", describe.Para Gustavo de Hoyos, la oposición debe trascender el afán de ser contrastante con la ruta de López Obrador y ofrecer sus propias alternativas."Contrariamente a lo que ahora se predica desde el púlpito presidencial, nosotros pensamos que los mexicanos deben y pueden aspirar a tener para ellos y para sus familias un futuro promisorio, una mejor vivienda, un vehículo propio, educación de calidad, salud y un sistema de pensiones que les garantice una existencia no solamente decorosa, sino desahogada", enumera.La propuesta, adelanta, busca impulsar un Estado garante de condiciones mínimas de bienestar pero también que genere condiciones de progreso y desarrollo para cada generación.Hacia agosto se presentaría una versión beta del proyecto que tiene nombre de Visión de México ganador, que se someta a crítica, análisis, debate, rumbo a una nueva consolidación que permita a Sí por México arrancar 2023 con el seguimiento de su programa."Se requiere una visión de país, algo que nos inspire, desde luego que los partidos son importantes, desde luego que la definición de la candidatura presidencial es trascendental, pero más importante que todo eso es el para qué, es decir, qué es lo que queremos ofrecer a los mexicanos", expone De Hoyos.Convencer a un electorado empobrecido y en desigualdadCuestionado sobre la capacidad de la alianza PRI, PAN, PRD y de un exlíder de Coparmex de convocar al votante a apoyar su proyecto político en un escenario de pobreza y desigualdad pronunciadas en México, De Hoyos reconoce que hace falta acercamiento con la ciudadanía."El ciudadano común no se siente representado, ya no digo por la oposición, tampoco por el oficialismo, hay un gran descrédito de la política porque los partidos en lo general, hay que decirlo con todas sus letras, le han fallado una y otra vez a la población", afirma.La diferencia de visión con el gobierno federal radica en que De Hoyos defiende la generación de oportunidades para que las empresas generen riqueza, no buscar el empobrecimiento de quienes buscan producir empleos, dice.Participación del empresariado en políticaComo exlíder de Coparmex, De Hoyos accedió a una panorámica del empresariado mexicano. La asociación patronal ha afiliado a algunos gigantes de ventas en México, como Coca-Cola Femsa, Pepsi o tiendas Oxxo, si bien las pequeñas y medianas empresas generan alrededor del 72% de los empleos del país, según cálculos del banco BBVA"Mi convicción es que lo que domina la actividad económica en el país es el pequeño empresario, es más, a veces les cuesta a ellos mismos reconocerse como empresarios, pero está lleno el país de personas, mujeres y hombres, que tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez colaboradores, son empresas donde no hay una tesorería que cotice en la bolsa de valores, es una tarjeta de crédito que a veces sirve lo mismo para pagar la ropa de la familia que para sacarle dinero al cajero y pagarle al Seguro Social", describe."Y ahí es donde palpita, es donde vibra y es donde hay mayor dolor porque muchos de esos empresarios, producto de la pandemia y también de las malas decisiones del gobierno, perdieron el esfuerzo a veces de una generación, sus últimos 10 años de trabajo", calcula.Estos sectores, considera el litigante, deben dejar de ser estigmatizados como personajes encumbrados, insensibles y lejanos a la población, además de que deben preservarse. Quienes impulsan una economía de mercado enmarcada en democracias liberales, dice De Hoyos, deben fomentar un capitalismo que no sea salvaje y anteponga al individuo."Se requiere, sí, el ímpetu individual del empresario, pero tenemos que asegurar que haya del otro lado un conjunto de instituciones que aseguren condiciones básicas de bienestar", declara."No frenar la ambición particular, es legítima, todo mundo tiene derecho a que le vaya mejor", añade, sin embargo, que los empresarios deben hablar de una reforma fiscal de fondo, aportar a un programa de vivienda, seguridad, social, para regular el rezago en el país.

