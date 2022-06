https://mundo.sputniknews.com/20220611/perdona-tovarisch-elon-musk-responde-en-ruso-a-un-exparlamentario-britanico-1126649668.html

"Perdona, 'tovarisch'": Elon Musk responde en ruso a un exparlamentario británico

"Perdona, 'tovarisch'": Elon Musk responde en ruso a un exparlamentario británico

El magnate estadounidense y la persona más rica del mundo, Elon Musk, respondió en ruso al exparlamentario británico George Galloway quien se quejó de que... 11.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-11T04:24+0000

2022-06-11T04:24+0000

2022-06-11T04:26+0000

internacional

elon musk

twitter

idioma ruso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1111193405_0:123:2997:1809_1920x0_80_0_0_487f41183bfe895b021f44663320f6ab.jpg

"La etiqueta sobre este tuit es una mentira", escribió el 9 de junio George Galloway en su cuenta, refiriéndose a la marca que la red social impone a las cuentas de organizaciones y figuras públicas que considere relacionadas con los medios de información rusos.En su mensaje, el parlamentario británico marcó a Elon Musk, quien no se hizo esperar con su respuesta, en ruso.George Galloway es un político escocés, columnista, escritor y presentador. Entre 1987 y el 2015 fue miembro del Parlamento británico por el Partido Laborista y más tarde del Partido del Respeto. En noviembre del 2013, Galloway y su esposa Gayatri comenzaron a presentar su propio programa Sputnik Orbiting the World, transmitido por la emisora RT UK, aunque el propio político asegura que no es ni nunca fue un trabajador de la cadena rusa.No es la primera vez que Elon Musk responde en el idioma de Tolstói en la red social. En mayo del 2020, el fundador de SpaceX respondió en ruso "Gracias, sir" a las felicitaciones del director de la agencia espacial Roscosmos, Dmitri Rogozin, por el lanzamiento de su nave Crew Dragon. Similares han sido otras ocasiones cuando alguien se dirige a Musk desde Rusia.

https://mundo.sputniknews.com/20220606/twitter-promete-compartir-informacion-con-musk-luego-de-que-pusiera-en-duda-su-compra-1126350733.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elon musk, twitter, idioma ruso