La ciudad de La Paz volvió a vibrar con la fiesta del Gran Poder, tras dos años de pandemia

Luego de dos años de suspensiones por el COVID-19, la ciudad de La Paz volvió a retumbar con su fiesta predilecta: la entrada folclórica del Señor de Jesús del Gran Poder, una celebración que amalgama tradiciones de las religiones católicas y la propia del pueblo Aymara.El Jesús del Gran Poder se originó a principios del siglo XX, como una referencia al Patrón de Sevilla (España), que representa a Dios con tres rostros: el de padre, hijo y espíritu santo. En un principio se celebraba por barrios y familias, según la tradición aymara de compartir comunitariamente, de realizar ch'allas (ofrendas) para pedir favores a las deidades y también a las santidades católicas.A partir de la década del 50, la fiesta del Gran Poder tomó las calles de La Paz y se convirtió en la fiesta masiva que es hoy, con miles de espectadores que compran asientos en calles y avenidas para ver a otros miles de bailarines, quienes de esa manera expresan su fe.En 2020 y 2021 esta celebración no se pudo realizar por las restricciones que impuso la pandemia de COVID-19, que hasta este momento causó más de 911.000 contagios y 21.000 fallecimientos en Bolivia, según el Ministerio de Salud del país.Actualmente, el país no registra más de 500 casos nuevos por día. De todos modos, el Gobierno de Luis Arce declaró el inicio de la quinta ola de contagios."Siguen los contagios igual, pero la gente quiere bailar, no se quiere perder la entrada del Gran Poder. Todos mal la pasamos los últimos años sin poder bailar, estaban todos tristes porque no había cómo celebrar esta fiesta", dijo a Sputnik Freddy, quien acompañaba al conjunto de danza Salay.Don Miguel Castillo es fundador de la Fraternidad Thokoris Aymaras de Bolivia, dedicada a la danza de la Waka Waka, presente en varias áreas rurales del país. Esta expresión cultural se refiere "a los tiempos de siembra y de cosecha en el campo, con los escarbadores de la papa que come el pueblo, también con los awatiris, como se dice en Aymara, que son quienes arrean el ganado", contó a Sputnik.En el imperio Inca, la princesa recibía el título de ñusta. Una jerarquía similar se conserva en los conjuntos folclóricos que danzaron este 11 de junio en La Paz.Vania Yura, ñusta de un conjunto de Caporal, dijo a Sputnik: "Me siento muy alegre y con energía para bailar. Es cansador, sobre todo porque el sol es muy fuerte. Estamos bien felices bailando y mostrando la cultura boliviana al Señor del Gran Poder".Aunque al mediodía el sol se sentía, la mayor parte de los habitantes de esta ciudad están acostumbrados al crudo invierno paceño, caracterizado por sus temperaturas bajo cero.La ñusta agregó: "Aquí están todas las culturas de Bolivia, representadas en danzas como la Saya, la Kullawada, los Tobas y Caporales", entre otros.Se calcula que hasta la noche de este 11 de junio 30.000 bailarines desfilarán por las calles céntricas de La Paz. La mayoría de ellos realizó promesas y pedidos al Jesús del Gran Poder, que quedarían selladas con la ofrenda de la extenuante danza a través de cinco kilómetros con los pesados trajes tradicionales.Claro que la ofrenda del alcohol también estaba presente. Muchos espectadores emergieron de entre las gradas para alcanzar una lata de cerveza a los bailarines, con la finalidad de hacer más llevadero el sacrificio.Tradicionalmente, la danza del Caporal estaba encabezada por los Machos Caporales, quienes realizan un gran despliegue de fuerza y destreza bailarina, látigo en mano. Porque así andaban los verdaderos caporales por los sembradíos de los Yungas de La Paz, marcando la espalda a cada esclavo proveniente de África que no se dedicaba devotamente a las tareas rurales asignadas."Ahora también hay Machas Caporales. Es parte de la equidad de género", dijo la joven.Hugo Guerrero Trujillo surcó calles y avenidas paceñas con el pesado traje del Pujllay, una danza que tiene su origen en 1816, cuando las tropas de España invadieron la población de Tarabuco (actual departamento de Chuquisaca) para sofocar las ideas independentistas de quienes nacieron en este continente.El pueblo Yampara resistió la invasión y derrotó a los españoles en la batalla de Jumbate. "En honor a los tarabuqueños que derrotaron a los españoles, recordamos la batalla de Jumbate", dijo a Sputnik.Cada bailarín luce un casco similar al que usaban los conquistadores, salvo que el yampara está forrado en cuero. Le llaman montera."La montera es una copia del casco español. Y si ves mi traje, en la parte de atrás, muestra la historia del Pujllay. Muestra caballos, aves, otros animales que hay por allá en Tarabuco", explicó.Los bailarines de Pujllay llevan unos zapatos con una suela gruesa de madera, que dificulta levantar los pies. También llevan sonoras espuelas, que "sirven para ahuyentar al diablo, porque esta es una danza guerrera", sostuvo.

