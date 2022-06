https://mundo.sputniknews.com/20220610/trabajadores-marchan-en-respaldo-a-la-politica-economica-del-gobierno--videos-fotos-1126540900.html

Trabajadores marchan en respaldo a la política económica del Gobierno venezolano | Video, fotos

Trabajadores marchan en respaldo a la política económica del Gobierno venezolano | Video, fotos

La marcha recorrió el centro de la capital del país para defender las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo, orientadas a mejorar un salario que... 10.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-10T08:50+0000

2022-06-10T08:50+0000

2022-06-10T09:20+0000

venezuela

américa latina

delcy rodríguez

nicolás maduro

salarios

eeuu

bloqueo

juan guaidó

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1126541523_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bac3d6c271570668feb4867174f1cba2.jpg

Alvarado, quien preside el Sindicato Bolivariano de Trabajadoras y Trabajadores del Metro de Caracas, denunció que hay "sectores tarifados que están intentando prender las calles", e identificó al ex diputado opositor Juan Guaidó como responsable.El dirigente obrero se refiere a las concentraciones de protesta que vienen registrándose en algunas partes del país desde hace semanas para exigir mejores salarios en un contexto de recuperación económica."Tenemos que entender que el salario mínimo nacional estaba pulverizado, pero por culpa de quién, por culpa de esa derecha venezolana que llamó a las sanciones, por culpa de Juan Guaidó que llamó a las sanciones del imperio yanqui. Teníamos un salario de 30 bolívares [5 dólares] y gracias a ese aumento real que hizo nuestro hermano presidente Nicolás Maduro ganamos más de 400 bolívares”, aseguró Alvarado junto a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.En marzo pasado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció un aumento en el salario mínimo de 1.700% y aseguró que Venezuela se dirige hacia un plan de recuperación progresiva del ingreso, que en los últimos años sufrió una drástica caída producto del bloqueo implementado por EEUU."Nosotros, con más de 600 medidas coercitivas unilaterales, tenemos un Gobierno con una política de protección hacia los trabajadores y las trabajadoras, con inamovilidad laboral cada año, y en pandemia no fuimos despedidos criminalmente como en otros países", le dice a Sputnik Anahí Arizmendi, dirigente de la Unión Nacional de Mujeres (UNAMUJER).Arizmendi agrega que además del último aumento del sueldo, hay un conjunto de medidas de protección en materia de salud, distribución de alimentos y una política de bonificaciones y compensaciones que han contribuido a una progresiva recuperación del poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores."Ahora, la derecha habla de milagro, no. Eso es producto de la organización del pueblo venezolano y en su vanguardia, la mujer venezolana que es la que le ha llevado el pulso a la economía, la que se organiza para distribuir alimentos y para producir. Nuestro país pasó a no percibir ni un dólar de ingreso por el bloqueo petrolero, y sin embargo acá estamos combatiendo la agresión económica del imperio", finalizó la dirigente de UNAMUJER."Graves amenazas" contra el paísLa movilización se dirigió hacia la sede de la Vicepresidencia de la República, ubicada en el centro de la ciudad, donde los líderes obreros entregaron un documento a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que expresa el respaldo a la política económica del Gobierno.La número dos del Ejecutivo venezolano se sumó a la concentración, calificó el último aumento salarial como "un primer paso histórico y estratégico dentro de ese bloqueo criminal que buscó pulverizar el salario de los trabajadores", y subrayó que hoy están presentes "graves amenazas" contra el país."Hay quienes quieren descarrilar los avances económicos que tenemos al día de hoy. No podemos olvidar cómo fue el año 2019, cuando un patán, ladrón y criminal como Juan Guaidó pretendió usurpar la soberanía nacional y desconocer el voto que ustedes le dieron a Nicolás Maduro para reelegirse en la Presidencia", enfatizó Rodríguez.La vicepresidenta venezolana denunció el cierre de corresponsalías internacionales de algunos bancos de Venezuela con el objetivo de que la agroindustria venezolana no pueda comprar materia prima en el exterior.Por último, Delcy Rodríguez recordó el llamado presidencial para "ir al rescate" del ingreso mensual de la clase obrera y para avanzar en ese sentido convocó a la unidad de los trabajadores para defender la recuperación económica del país.

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

venezuela, delcy rodríguez, nicolás maduro, salarios, eeuu, bloqueo, juan guaidó, 📝 reportajes