https://mundo.sputniknews.com/20220610/que-significa-ser-pansexual-1126576498.html

¿Qué significa ser pansexual?

¿Qué significa ser pansexual?

Si bien el término puede sonar novedoso, la orientación sexual existe desde hace siglos. Una especialista explica de qué se trata.

2022-06-10T22:10+0000

2022-06-10T22:10+0000

2022-06-10T22:10+0000

zona violeta

sociedad

sexo

género

identidad de género

lgtbi

sexualidad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1126576673_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_3b0b9916d7c4749f761efcd45a749cae.jpg

¿Qué significa ser pansexual? Si bien el término puede sonar novedoso, la orientación sexual existe desde hace siglos. Una especialista explica de qué se trata.

A principios del siglo XX, el médico neurólogo austríaco Sigmund Freud indicó que el comportamiento humano es impulsado por el instinto sexual. Se considera que el llamado "padre del psicoanálisis" marcó las bases de lo que hoy conocemos como "pansexualismo".En las décadas de 1920 y 1930, también hay registros en EEUU de personas que "se amaban a través de las etiquetas y los límites", aunque no se empleaba el término."Estas orientaciones siempre han existido, solo que ahora se les puso un nombre", declaró a Zona violeta la psicóloga boliviana Carolina Miranda, de la Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural Libertad.En el año 1960 se utilizó el término "pansexual" por primera vez, ubicándolo junto con otras orientaciones sexuales. Algunas teorías sostienen también que la palabra viene del griego “pan”, que significa "todos” en español.El término ha sido empleado por varias comunidades también. En la década de 1970 comprendía a quienes tienen relaciones con todo tipo de personas, en los años de 1980 significó el estar abierto a amar a cualquiera, y en la década de 1990 se lo usó para definir la atracción a todos los géneros y sexos.Ya en el siglo XXI, se amplió a representar una sexualidad que no trata de género, sino de apreciar a una persona por lo que es.En estos últimos años, varias celebridades en diferentes países confesaron públicamente que eran pansexuales. Esto permitió dar más visibilidad al tema y hablar al respecto de forma positiva, indicó Miranda.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, sexo, género, identidad de género, lgtbi, sexualidad, аудио