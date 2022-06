https://mundo.sputniknews.com/20220610/polina-piskova-la-rusa-que-sorprende-su-voz-e-historia-en-la-tv-argentina-1126564422.html

Polina Piskova, la rusa que sorprende su voz e historia en la TV argentina

Una joven rusa de 26 años de edad conquistó al jurado del certamen televisivo La Voz en Argentina y cautivó con su historia de vida. Nacida en Moscú, Piskova...

La modelo, cantante y compositora deslumbró en una de las galas de la edición argentina del formato internacional La Voz por su interpretación de Seven Nation Army de la banda estadounidense de rock alternativo The White Stripes . La participante consiguió el visto bueno de tres de los cuatro jurados del programa.Lali Espósito, Ricardo Montaner, y Mau y Ricky Montaner —dupla que cuenta con un voto común— dieron vuelta su sillón en muestra de aprobación a la interpretación de la cantante pero también expresaron su asombro por la historia de vida de Polina Piskova.Nacida en Moscú en 1996, Piskova vivió en Rusia la mayor parte de su infancia. Cuando tenía 13 años, sus padres decidieron emigrar a Canadá en busca de otro tipo de educación para sus hijas.La joven, que actualmente habla cuatro idiomas —ruso, inglés, francés y un fluido español con sutil acento cordobés— se mostró agradecida con esa experiencia que calificó como "muy formativa" aunque "no tan cálida" como su infancia.Consultada por el jurado sobre su llegada a Córdoba, la joven explicó que durante la pandemia de COVID-19 se instaló en México para tomar vacaciones pero decidió quedarse. "Estaba muy cansada del clima frío y de la gente fría", explicó.Durante su estadía en el país norteamericano, Piskova conoció a Juli, quien acabó siendo su mejor amiga. Se trata de una joven cordobesa que le permitió conocer Argentina y, especialmente, la provincia de Córdoba.Su gran conexión con Córdoba se explica, según la participante, "por la gente y por el amor a la cultura", según dijo Piskova que demostró también un fuerte lazo con su orígenes.Espósito pidió a la cantante que deleitara al jurado con una parte de alguna canción y la joven eligió una canción rusa, interpretó en su lengua natal.La joven ha trabajado para Playboy México, realiza colaboraciones con diferentes marcas y trabaja a su vez como cantante en eventos. En su red social Instagram acumula más de 230.000 seguidores y en Spotify supera los 800.000 oyentes mensuales con los covers que tiene en su perfil de artista.

