La oficina de Zelenski asegura que el Ejército ucraniano sufre hasta 200 bajas mortales al día

MOSCÚ (Sputnik) — Ucrania pierde a diario entre 100 y 200 militares a causa del conflicto armado con Rusia, dijo Mijaíl Podoliak, asesor del jefe de la oficina... 10.06.2022

Podoliak atribuyó estas bajas al desequilibrio de capacidades bélicas de Ucrania y Rusia y afirmó anoche, en una entrevista con la cadena BBC, que se requieren hasta 300 sistemas de misiles para alcanzar la paridad de la potencia de fuego y recuperar los territorios ocupados.El ministro de Defensa Alexéi Réznikov dijo el 9 de junio que el Ejército ucraniano sufre hasta 100 bajas al día.También el presidente Volodímir Zelenski mencionó el 1 de junio que las bajas diarias son de 60 a 100 muertos y unos 500 heridos.Actualmente, las tropas rusas superan a las de Ucrania 20 a 1 en sistemas de artillería y 40 a 1 en municiones, según un informe de la inteligencia británica citado por The Independent.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.

