Japón asignará $2.000 millones para fortalecer la seguridad en el Indopacífico

TOKIO (Sputnik) — El Gobierno de Japón planea asignar durante los próximos tres años cerca de 2.000 millones de dólares para la lucha contra las infracciones... 10.06.2022, Sputnik Mundo

Lo anunció el primer ministro japonés, Fumio Kishida, al intervenir en la conferencia sobre asuntos de la seguridad Diálogo de Sangri-La, que se celebra en Singapur."Japón durante los últimos años dedica una atención especial a fortalecer los esfuerzos de garantía de la seguridad en el mar, usando las tecnologías avanzadas como satélites, intelecto artificial, drones, etc. Queremos compartir nuestros conocimientos y experiencia con otros países de la región. En relación con eso planeamos usar la cooperación técnica, ejercicios y otras medidas para prevenir las infracciones del derecho marítimo en al menos 20 países", dijo.Tokio "prestará en los próximos tres años a los países del Indopacífico una ayuda de al menos 2.000 millones de dólares, incluidos equipos de garantía de la seguridad en mar, en particular, barcos patrulleros y el desarrollo de la infraestructura de la navegación", informó Kishida.Además, el Gobierno nipón prevé formar a unos 1.500 especialistas en derecho marítimo, dijo."Puesto que la situación en materia de seguridad en torno a Japón se vuelve siempre más tensa, el Gobierno prevé trazar una nueva estrategia de seguridad del país para finales del año en curso. Yo planeo fortalecer fundamentalmente la capacidad defensiva de Japón en los próximos cinco años, no exceptuamos ningunas variantes del logro de ese fin, incluida la posibilidad de asestar golpes preventivos", agregó el primer ministro.Kishida recordó que a partir del 13 de junio las fuerzas navales de Japón, incluido un portahelicópteros torpedero de clase Izumo, zarparán rumbo al Indopacífico para participar en ejercicios conjuntos con otros países, en particular, algunos del Sudeste Asiático y del Pacífico.

