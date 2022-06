https://mundo.sputniknews.com/20220610/el-dia-que-en-mexico-se-rindio-homenaje-al-depredador-sexual-de-la-luz-del-mundo-1126525197.html

El día que en México se rindió homenaje al "depredador sexual" de La Luz del Mundo

Casi un mes antes de ser detenido en Estados Unidos acusado de los delitos de trata de personas y producción de pornografía infantil, el líder de la iglesia La... 10.06.2022, Sputnik Mundo

El tributo, en el que estuvo presente el ahora acusado de haber abusado sexualmente de tres menores de edad, se realizó el 15 de mayo de 2019 en presencia de políticos mexicanos como Martí Batres, presidente de Senado en aquel entonces y hoy secretario de Gobierno de la Ciudad de México, y Sergio Mayer, que en ese momento era diputado federal y presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.De manera oficial, esa noche se realizaría un evento de ópera titulado El guardián del espejo. Sin embargo, media hora antes de iniciar el espectáculo, el Instituto Nacional para las Bellas Artes (INBAL) —órgano encargado de la administración del recinto— informó que no tenía conocimiento de ninguna ceremonia de corte religioso. Mucho menos que el evento tuviera el objetivo de rendir homenaje al líder de la iglesia La Luz del Mundo, quien fue calificado por un juez de California como "un depredador sexual".A pesar de las críticas, el INBAL decidió reservar por cinco años la información relacionada con este evento dado que, cuando se solicitó la información, había una investigación en curso en contra de Naasón Joaquín García, luego de que éste fuera detenido en California, el 4 de junio de 2019.¿Quién organizó el evento?La ceremonia fue realizada por la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, pero la solicitud para ocupar el espacio la realizó el senador Rogelio Israel Zamora, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).Según la solicitud del legislador, en el Palacio de Bellas Artes únicamente se llevaría a cabo una función de ópera con apoyo de la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina, sin mencionar el homenaje al líder religioso.Las leyes mexicanas en materia cultural indican que, cualquier evento que se celebre en este recinto de la Ciudad de México deberá ser revisado previamente por un comité del INBAL. Posteriormente, las autoridades definirán la calidad artística del evento y darán su eventual aprobación. En pocas palabras: el Palacio de Bellas Artes no puede ser utilizado sin permiso del Gobierno de México. Según la información que en su momento reveló la periodista Denisse Maerker, el costo total por la renta del Palacio de Bellas Artes fue de 184.413 pesos (unos 9.400 dólares), sin que se tengan más detalles del acuerdo.Los políticos se deslindaron del homenajeTras el escándalo que generó el homenaje a Naasón Joaquín, y luego de su detención, los políticos involucrados en la polémica se apartaron del vínculo con el autodenominado Apóstol de Cristo.Sergio Mayer aseguró que él no conocía personalmente al hoy condenado por abuso sexual. Alegó que, si bien sabía de qué se trataba el evento, afirmó que no conocía nada de "ese movimiento tan grande e importante" (en referencia a La Luz del Mundo). Siempre insistió en que no tenía la información completa sobre la ceremonia.Martí Batres dijo que él tampoco conocía a Naasón Joaquín y comentó que acudió al evento sólo porque se trataba de un concierto de música clásica.Por su parte, el senador Rogelio Zamora desmintió que se haya engañado al Palacio de Bellas Artes porque no se realizó ningún homenaje religioso, versión que respaldó la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México al indicar que el tributo se realizó en el Casino Español.En tanto, la Secretaría de Cultura señaló que no se realizó ningún evento religioso y refrendó el respeto del Estado laico.

