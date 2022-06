https://mundo.sputniknews.com/20220610/descubren-en-el-sur-de-siria-uno-de-los-mas-antiguos-entierros-musulmanes-1126552573.html

Descubren en el sur de Siria uno de los más antiguos entierros musulmanes

MOSCÚ (Sputnik) — Uno de los más tempranos entierros musulmanes del Levante, de hace unos 1.300 años, fue encontrado en el sur de Siria, informó un equipo... 10.06.2022, Sputnik Mundo

Durante las excavaciones efectuadas en Tell Qarassa, provincia siria de As Suwayda limítrofe con Jordania, fueron hallados restos mortales de dos personas enterradas en dos tumbas distintas aproximadamente a finales del siglo VII o comienzos del VIII, en la época del Gobierno de la dinastía de los Omeyas del califato árabe."La datación por radiocarbono y el tipo de tumbas permiten concluir que se trata de uno de los más tempranos entierros árabes islámicos del Levante [región que abarcaba a los actuales Siria, Líbano, Israel, Palestina y Jordania]. Se descubrió un hecho interesante: la afinidad del genoma de los enterrados con el genotipo de un grupo de los actuales beduinos y habitantes de Arabia Saudí, pero no con la mayoría de los grupos levantinos limítrofes", dice la publicación.Se señala que los cuerpos de ambos difuntos, antes de enterrarlos, los envolvieron en telas y pusieron de cara a la Meca."Este entierro surte información adicional sobre la propagación de ritos musulmanes de entierro incluso en regiones distantes", subrayaron los autores del estudio.

