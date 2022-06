https://mundo.sputniknews.com/20220610/corea-del-sur-nuevo-gobierno-aumenta-las-tensiones-con-corea-del-norte-1126543862.html

Corea del Sur: Nuevo Gobierno aumenta las tensiones con Corea del Norte

Corea del Sur: Nuevo Gobierno aumenta las tensiones con Corea del Norte

Tras el lanzamiento de misiles realizado por Corea del Sur y EEUU en respuesta a las pruebas realizadas por Corea del Norte, la investigadora argentina Pilar... 10.06.2022, Sputnik Mundo

Corea del Sur: Nuevo Gobierno aumenta las tensiones con Corea del Norte

Con respecto a la perspectiva internacional del nuevo Gobierno surcoreano, "representa una línea liberal conservadora, son mucho más afín a la política de seguridad de EEUU y no son partidarios, como el expresidente, a tener un diálogo indiscriminado con Corea del Norte", indicó. En lo económico, "es un Gobierno más liberal en términos económicos y va a iniciar una serie de aperturas para esta etapa post-covid", añadió la especialista argentina en asuntos de la península coreana.China se posiciona como el factor clave para la desescalar la tensiones intercoreanasEn lo que concierne a las relaciones con Corea del Norte, "se esperan cambios ya que no van a tener esta perspectiva tan dialoguista que en Corea se conoce como la Política del Sol", sostuvo Álvarez.Ello no sólo depende de los dos Estados coreanos, "sino que también de la postura de EEUU al respecto", expresó. Otra de las variables es China, "ya que es central para ambas Coreas", añadió.Con respecto al lanzamiento de misiles, "podríamos decir que es una práctica que tiene Corea del Norte para expresar que mantiene su desarrollo armamentístico, lo cual le da legitimidad interna", indicó. Asimismo, "es una muestra de poder regional, por lo que era previsible que Corea del Norte pudiera tener este tipo de reacciones", aseveró. Asimismo, ello se relaciona con las prácticas militares de Corea del Sur y EEUU, "que siempre han sido consideradas como una agresión por parte de Corea del Norte", concluyó.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con la investigadora Clara Sánchez, con quien dialogamos sobre los balances de la Cumbre entre EEUU y los países de la ASEAN en Washington.La ASEAN adquiere un carácter estratégico para EEUU en la pugna con ChinaEEUU y los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) siguen comprometidos con la desnuclearización de la península de Corea, según su comunicado conjunto. La cumbre EEUU-ASEAN se celebró en Washington entre el 12 y el 13 de mayo. La ASEAN aglutina a Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.Asimismo, "fue el puntapié de una gira que hizo el presidente Biden por Corea y Japón, donde participó en la cumbre del QUAD", sostuvo. Todo ello habla de la importancia estratégica de la región que China interpreta como el Asia-Pacífico, "siendo esta zona una de las de más relevancia geoestratégica en este momento", expresó. Tanto el Sudeste de Asia, como el Índico y el Pacífico sur pasan a ser pasos estratégicos, "no sólo para el comercio internacional, sino para la contención del avance de China", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de las potencias emergentes en la política internacional contemporánea.El día que me hice fuerteEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el coordinador de la productora uruguaya La Casa del Árbol, Álvaro Adib. Con él dialogamos sobre "El día que me hice fuerte", el cual es un formato televisivo infantil creado por la Prix Jeunesse Foundation de Munich, Alemania, que recoge historias de resiliencia protagonizadas por niñas y niños alrededor del mundo.

