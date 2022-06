https://mundo.sputniknews.com/20220610/candidato-presidencial-colombiano-hernandez-acusa-a-medios-de-difamar-a-su-hija-fallecida-1126578829.html

Candidato presidencial colombiano Hernández acusa a medios de difamar a su hija fallecida

Candidato presidencial colombiano Hernández acusa a medios de difamar a su hija fallecida

BOGOTÁ (Sputnik) — El candidato presidencial colombiano de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, denunció que medios y redes sociales están... 10.06.2022, Sputnik Mundo

"En atención a los comentarios mal intencionados que se han venido publicando en algunas redes sociales, en donde difaman respecto a la desaparición de mi hija y de forma irrespetuosa se burlan del dolor ajeno, me permito reiterar como siempre lo he sostenido, que el cuerpo de mi hija nunca fue entregado y los grupos armados responsables de su desaparición no volvieron a entregar pruebas de superviviencia", criticó el candidato.Las declaraciones, divulgadas en un comunicado, surgen a raíz de la denuncia del medio de comunicación Cambio, el cual reveló que la cédula de la hija fallecida de Hernández se encuentra aún activa y tiene bienes a su nombre.En el documento, que también fue firmado por su esposa, Socorro Olivares, la familia insiste en que siempre estuvo pendiente del paradero de su hija y tomó todas las acciones pertinentes para obtener la confirmación de su muerte.La pareja anunció una serie de acciones judiciales contra quienes, según ellos, difaman sobre lo ocurrido con su hija.Finalmente, la familia rechazó cómo se ha manejado la situación y pidió que se respete el dolor ajeno y los temas personales.Hernández disputará el balotaje presidencial el próximo 19 de junio contra el líder de la coalición de izquierda Pacto Histórico, Gustavo Petro.

