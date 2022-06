Bolivia rechaza los argumentos de EEUU para calificar a un país de "no democrático"

https://mundo.sputniknews.com/20220610/bolivia-rechaza-argumentos-de-eeuu-para-calificar-a-un-pais-de-no-democratico-1126595299.html

SANTA CRUZ (Sputnik) — El canciller boliviano, Rogelio Mayta, rechazó en la IX Cumbre de las Américas la calificación de países "no democráticos" usada por...

américa latina

bolivia

eeuu

rogelio mayta

cumbre de las américas

La autoridad recordó que el presidente boliviano, Luis Arce, no acudió al evento porque no asistieron todos los países de la región y lamentó que la plataforma continental haya dejado de ser una cita de integración."Pese a que se dice Cumbre de las Américas hay países que fueron excluidos", manifestó.Por tanto, el representante boliviano demandó respeto y la no intervención en asuntos internos de los países de la región.La IX Cumbre de las Américas, celebrada por primera vez en 1994, fue marcada por las ausencias y concluye con una declaración enfocada en la devolución de inmigrantes indocumentados a sus países de origen.

