Varios muertos y heridos deja un tiroteo en una fábrica en el estado de Maryland

Varios muertos y heridos deja un tiroteo en una fábrica en el estado de Maryland

Al menos tres personas han muerto y un número indeterminado han resultado heridas a consecuencia de un tiroteo en una fábrica de la ciudad de Smithburg (estado... 09.06.2022, Sputnik Mundo

El incidente ocurrió en un local de la empresa Columbia Machine, a unos 120 kilómetros de Baltimore, la capital del estado. El agresor abrió fuego contra las personas que se encontraban en aquel momento en el local, matando al menos a tres personas y causando un número aún no determinado de heridos, compartió el gobernador del estado, Larry Hogan.Los agentes de la Policía han logrado neutralizar al agresor, por lo que consideran que este "ya no es una amenaza". Agregan que el atacante fue hospitalizado tras ser herido durante un enfrentamiento contra un agente policial, pero no se detalla su desconoce su estado de salud.En las últimas semanas se ha registrado una ola de violencia armada en estados como Texas, Nueva York, California, Oklahoma y ahora Maryland.El tiroteo en Smithsburg se produce menos de una semana después de un tiroteo masivo en un centro médico en Tulsa (Oklahoma) en el que murieron cuatro personas. El 24 de mayo, un trágico tiroteo masivo en una escuela en Uvalde (Texas) dejó 19 niños y dos maestros muertos. El 15 de mayo, cinco personas resultaron heridas y una persona murió dentro de una iglesia en Laguna Woods (California), el día después de que se produjera un tiroteo en un supermercado en Buffalo (Nueva York) donde un hombre armado de 18 años mató a 10 personas.

