Un "empate técnico" entre los chilenos que están a favor y en contra de la nueva Constitución

El resultado, calificado como un "empate técnico" debido a que la diferencia está dentro del margen de error del estudio, reveló una significativa disminución en la brecha que durante meses favoreció a la opción Rechazo, según las encuestadoras.Por ejemplo, la compañía privada Cadem publicó un estudio a finales de mayo en que el Rechazo marcaba un 46% y el Apruebo un 38%.En el desglose realizado por CEP se detalló que las principales razones para aprobar que dieron los encuestados fueron: Chile necesita cambios, necesita más derechos sociales, necesita mayor justicia social y que una nueva Constitución sería mejor para el país.Mientras que los del Rechazo respondieron que sus motivos son que: le parece mal la propuesta de nueva carta magna, no les gusta el trabajo que hizo la Convención Constituyente o están en desacuerdo con alguna medida específica del nuevo texto.CEP agregó que los indecisos dijeron que: aún les falta información para elegir una opción, no han leído la propuesta o no lo han pensado.La Convención Constituyente, creada en julio de 2021, terminará este 4 de julio de redactar la propuesta y el 4 de septiembre de este mismo año se realizará el plebiscito nacional.La redacción de una nueva Constitución, que de ser aprobada dejaría atrás la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es uno de los principales logros de la revuelta social de octubre de 2019.

