Tras el récord: ¿cómo cobrará Coldplay sus shows en Argentina?

Tras el récord: ¿cómo cobrará Coldplay sus shows en Argentina?

La banda británica que batió récords tras concretar 10 shows consecutivos en el Estadio de River.

La banda británica de pop Coldplay vendió más de 550.000 entradas en los diez conciertos consecutivos que brindó en Argentina y que le valieron superar la marca del exPink Floyd Roger Waters y acercarse al récord de los Rollings Stones, que llenaron el Estadio Monumental de Buenos Aires en doce oportunidades.Con localidades que se vendieron a precios de entre 8.000 y 19.500 pesos argentinos (entre 40 y 100 dólares aproximadamente), los diez espectáculos generaron una recaudación que puede estimarse en más de 38 millones de dólares.Si bien no hay cifras oficiales sobre cómo se distribuyen los ingresos, trascendió que la banda liderada por Chris Martin cobraría un millón de dólares por cada función.La saga de recitales parece un negocio redondo pero en Argentina surge un problema: el cachet de la banda no se factura en pesos sino en dólares y, ante las restricciones para hacerse de la moneda estadounidense de forma oficial, las dos productoras detrás del show —la multinacional Live Nation y la productora argentina DF Entertainment— deben ingeniárselas.En efecto, para poder hacer un giro al exterior es necesario que el Banco Central argentino habilite la operativa, lo cual tiene una demora aproximada de 10 días.De acuerdo al diario Ámbito, la productora solicitó su registró como importador de servicios dentro del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones pero el sistema los rechazó por no presentar cierta información.Este constituía el paso previo para solicitar dólares al Banco Central. La empresa tenía la posibilidad de reclamar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pero no hay constancia de que lo haya realizado.Según Ámbito, no hay registros de que se haya operado a través de pagos 'contados con liqui', por la que una persona u empresa compra acciones o títulos en el mercado local, en pesos, pero que cotizan en dólares en el extranjero.Asimismo, sostienen que la operación pudo realizarse mediante una ALYC, una sociedad que trabaja como intermediaria entre los inversores o empresas y los mercados.Fuentes del Banco Central aseguraron al medio argentino que la productora no accedió al Mercado Único Libre de Cambios.

