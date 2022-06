https://mundo.sputniknews.com/20220609/policia-de-brasil-encuentra-sangre-en-lancha-de-sospechoso-por-desaparicion-en-amazonia-1126528343.html

Policía de Brasil encuentra sangre en lancha de sospechoso por desaparición en Amazonía

Policía de Brasil encuentra sangre en lancha de sospechoso por desaparición en Amazonía

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil encontró restos de sangre en la lancha del sospechosos detenido en la investigación sobre la... 09.06.2022, Sputnik Mundo

El material recolectado fue enviado por helicóptero a Manaos (capital del estado de Amazonas) para que se analice en un laboratorio.El sospechoso detenido es Amarildo da Costa de Oliveira, conocido como 'Pelado', aunque su detención no está directamente relacionada con la desaparición de Phillips y Pereira.Durante las investigaciones, la policía encontró droga y municiones, por lo que se decretó su detención provisional, además de confiscar su lancha.El domingo 5 de junio, día en que desaparecieron el indigenista y el periodista, 'Pelado' fue visto por vecinos de las comunidades del río navegando tras la embarcación de los dos, entre la comunidad de São Rafael y la ciudad de Atalia do Norte.Los ahora desaparecidos estaban en la región del Valle del Javari para realizar un reportaje sobre las amenazas a las que se enfrentan los pueblos indígenas no contactados.

