https://mundo.sputniknews.com/20220609/nicaragua-cooperacion-militar-con-rusia-responde-a-principios-de-seguridad-nacional-1126517410.html

Nicaragua: cooperación militar con Rusia responde a principios de seguridad nacional

Nicaragua: cooperación militar con Rusia responde a principios de seguridad nacional

La autorización del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para el ingreso de tropas militares, naves y aeronaves procedentes de Rusia responde a principios... 09.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-09T21:08+0000

2022-06-09T21:08+0000

2022-06-09T21:08+0000

américa latina

centroamérica

nicaragua

rusia

cooperación militar

relaciones bilaterales

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105455/35/1054553510_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_644ee6c0d23035ad7c6f1159f922884a.jpg

La nación centroamericana, desde hace muchos años, permite la entrada de efectivos provenientes de otros territorios como Cuba, Venezuela, Estados Unidos y países de Centroamérica y el Caribe, relaciones normadas por tratados suscritos entre los Gobiernos y ratificados por la Asamblea Nacional, elegida democráticamente.El analista político uruguayo Jorge Capelán refirió a Sputnik que los acuerdos de este tipo rubricados entre Managua y Moscú resultan "un ingrediente natural del estrecho vínculo bilateral". Incluso, el embajador de la nación euroasiática, Alexander Khokhólikov, anunció en febrero último la profundización de los lazos en todos los campos, incluido el militar.En esta oportunidad, explicó el analista, el ingreso del Ejército tiene como propósito el adiestramiento e intercambio en operaciones de ayuda humanitaria. No obstante, la cercanía de Rusia frena, en cierto modo, las continuas tentativas de desestabilización promovidas desde Estados Unidos, las sanciones y su propósito de aislar —sin lograrlo—a Nicaragua del escenario internacional.Sumado a ello, Moscú constituye un aliado mucho más confiable en tareas sensibles asociadas a la protección de los intereses nacionales y la lucha contra flagelos como el tráfico de drogas; asimismo, Nicaragua necesita defender su soberanía en el mar Caribe, amenazada continuamente por Colombia, designada "aliada" de la OTAN en la región."No se trata solo de la venta de armamento ruso, que se da a una escala relativamente modesta a nivel continental, sino sobre todo en el entrenamiento de oficiales, el intercambio de información, el apoyo político mutuo y la contención ante doctrinas asumidas por la Casa Blanca como el Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe", puntualizó.Basado en esos principios, EEUU muestra total desprecio hacia países independientes como Cuba, Venezuela, Nicaragua y cualquier otro que no siga sus órdenes, por ello, Rusia aporta un elemento de multilateralismo en la seguridad de la zona y ayuda en la resistencia frente a los ataques infringidos también por la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA).Derecho soberano de NicaraguaEl economista nicaragüense Camilo España añadió a Sputnik que, como territorio soberano, libre e independiente, la nación centroamericana tiene la facultad de permitir el ingreso o determinar la expulsión de cualquier misión diplomática o militar y, a su juicio, jamás dejará entrar en los límites de sus fronteras a grupos foráneos con intenciones injerencistas."Somos un referente en el continente por los niveles de seguridad. El país mantiene la tasa de homicidios más baja de Centroamérica. No tenemos maras, tampoco existen carteles de drogas, secuestro o sicariato enlazado con ese delito, como resultado de una labor conjunta entre la Policía y el Ejército", indicó.A su juicio, Nicaragua supone un muro de contención regional, pues evita que esos problemas viajen por las fronteras latinoamericanas, y evidenció la pertinencia de involucrar la voluntad común de los Estados integrantes de bloques como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).De acuerdo con el especialista en Relaciones Internacionales Manuel Espinoza la decisión del Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), si bien posee fines humanitarios, genera desconcierto en determinados sectores por su sentimiento antirruso, la denominada rusofobia transmitida durante décadas y también asociada al anticomunismo.Para los nicaragüenses con conciencia histórica, puntualizó el analista, el ingreso de las unidades rusas aportarán un valioso conocimiento respecto a la prevención y mitigación de desastres naturales, la respuesta rápida y amplia esfera de acción. Recordó, además, la ayuda brindada por la URSS en el enfrentamiento a las agresiones promovidas desde la Casa Blanca durante la administración de Ronald Reagan (1981-1989)."También acudirán efectivos de Cuba, país al cual viajaron numerosos connacionales para el adiestramiento en cuestiones similares a las actuales durante la década de 1980. Junto a los de Rusia y Venezuela es, asimismo, un ejército amigo y aliado. Pero, el énfasis de los opositores al sandinismo, resulta hoy la acogida del regimiento ruso".Según Josseline Yaleska Muñoz Berroterán, politóloga, analista e investigadora, la decisión da continuidad a un proceso de cooperación entre ambos Estados, con orígenes en la década de 1980, tras el triunfo de la Revolución Sandinista, y responde a la contribución historia de Rusia en la especialización y profesionalización del Ejército nicaragüense."Rusia brinda asistencia técnica para el perfeccionamiento de las estrategias y procedimientos asociados a la salvaguarda de la integridad nacional, así como, a la tecnologización de sus equipos, dado el gran desarrollo del país euroasiático en esa esfera. Para el resto del área también resulta de interés, pues muchos de los ejércitos son relativamente nuevos, fundados tras la derrota o declive de las dictaduras", añadió.En declaraciones a Sputnik, Francisco Bautista, escritor, economista y fundador de la Policía Nacional en 1979, señaló que la aprobación de esos dictámenes acontece en el Parlamento cada seis meses o un año e indicó que en Nicaragua no existen bases militares permanentes de ningún país del mundo.Amigos de Rusia ¿ausentes de la Cumbre de las Américas?Capelán mencionó que la falta de destreza política del Gobierno estadounidense ya desactivó la IX Cumbre de las Américas, con sede en la ciudad de Los Ángeles hasta el 10 de junio, pues varios países anunciaron su inasistencia y otros enviarán a representantes de bajo nivel, todo ello provocado por "la incapacidad del Gobierno de Joe Biden para reconocer que los Ejecutivos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, no solo existen, sino que funcionan muy bien pese a sus agresiones"Tampoco entregaron los 4.000 millones de dólares que prometieron para el combate a la pobreza en el Triángulo Norte de Centroamérica y así mitigar la emigración, en lugar de ello, aseguró, la agenda "a medias" responde a la mafia instalada en Miami y a la necesidad de hacer propaganda sobre el conflicto en Ucrania.Por su parte, Muñoz Berroterán considera muy probable que uno de los puntos acordados en la Cumbre, sea en este contexto alejar a Rusia del continente y cerrar los lazos diplomáticos desarrollados hasta la fecha con países latinoamericanos. De ser así, "significa una limitación al ejercicio de la soberanía y una medida de condicionamiento"."Es probable que se busque el rechazo a Moscú en bloque, que además representa en parte, la promoción del fenómeno rusofobia, muy parecido a lo experimentado durante la Guerra Fría. Lo que se busca es posicionar ese discurso desde el control de la opinión pública mediante los medios masivos, seguidores de las matrices de información estadounidense", apuntó.Espinoza señaló cómo la noticia sobre el ingreso de tropas rusas a Nicaragua coincide con la realización de esta Cumbre de las Américas y la búsqueda, según el director de los servicios de inteligencia Sergei Naryshkin, de un consenso continental contra el Kremlin.

https://mundo.sputniknews.com/20220608/nicaragua-autoriza-el-ingreso-de-tropas-rusas-para-fines-humanitarios-1126419116.html

https://mundo.sputniknews.com/20220608/alianza-entre-rusia-y-nicaragua-claves-para-el-desarrollo-y-la-cooperacion-1126468536.html

https://mundo.sputniknews.com/20220223/el-apoyo-de-nicaragua-a-rusia-y-un-camino-comun-hacia-la-paz-1122121489.html

https://mundo.sputniknews.com/20220608/rusia-china-oriente-medio-y-ahora-latinoamerica-como-disminuye-el-poder-de-eeuu-1126452261.html

centroamérica

nicaragua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

centroamérica, nicaragua, rusia, cooperación militar, relaciones bilaterales, 💬 opinión y análisis