NASA anuncia estudio de 9 meses de fenómenos aéreos no identificados

WASHINGTON (Sputnik) — La NASA informó que reunirá a un equipo de estudio este otoño (boreal) para examinar los fenómenos aéreos no identificados (UAP). 09.06.2022, Sputnik Mundo

"La NASA [Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EEUU] está encargando a un equipo de estudio que comience a principios de otoño a examinar los fenómenos aéreos no identificados [UAP, por sus siglas en inglés], es decir, observaciones de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos, desde una perspectiva científica", explicó la agencia estadounidense en un comunicado.La agencia agregó que el estudio se centrará en identificar los datos disponibles, cuál es la mejor manera de recopila información futura y cómo la NASA puede usarla para avanzar en la comprensión científica de los fenómenos.El estudio de nueve meses recurrirá a expertos en los ecosistemas científicos, aeronáuticos y de análisis de datos.Aunque la NASA no está aliada con el Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados del Departamento de Defensa ni con su sucesor, el Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados, la agencia ha trabajado estrecha y ampliamente con una variedad de entidades gubernamentales sobre cómo aplicar herramientas científicas que pueden destacar "la naturaleza y el origen de fenómenos aéreos no identificados", señaló en el comunicado.La NASA ya opera un programa de astrobiología que se enfoca en los orígenes, la evolución y la distribución de la vida más allá de la Tierra, cómo tratar de detectar agua en Marte, estudiar "mundos oceánicos", como Titán y Europa, y realizar misiones científicas con otras entidades para localizar signos de vida fuera del planeta.

