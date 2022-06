https://mundo.sputniknews.com/20220609/masiva-caravana-migrante-desafia-a-eeuu-durante-su-cumbre-de-las-americas-1126516535.html

Una masiva caravana de migrantes desafía a EEUU durante su Cumbre de las Américas

Una masiva caravana de migrantes desafía a EEUU durante su Cumbre de las Américas

Mientras se desarrolla el evento en Los Ángeles, miles de personas avanzan a pie desde México. En otro orden, la Convención Constitucional de Chile prepara la ceremonia de entrega de la propuesta de la Carta Magna. Estas y más noticias en esta edición de 'En órbita'.

2022-06-09T22:00+0000

2022-06-09T22:00+0000

2022-06-09T22:32+0000

en órbita

migración

crisis migratoria

méxico

andrés manuel lópez obrador

eeuu

honduras

el salvador

cumbre de las américas

chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1126519470_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_5e01de224cf6b8447a78d5eb1a18a869.jpg

Masiva caravana migrante desafía a EEUU durante su Cumbre de las Américas Masiva caravana migrante desafía a EEUU durante su Cumbre de las Américas

Según informó el Colectivo de Observación y Monitoreo de DDHH en el sureste de México, este grupo de personas está conformado principalmente por personas venezolanas.A estas se suman migrantes provenientes de Haití, Centroamérica y de otras nacionalidades de África y Asia.Al inicio, la caravana la formaron entre 15.000 o 20.000 personas, unas 5.000 familias, lo que incluye unos 3.000 menores. La situación de estos migrantes es de una "precariedad muy grande, no tienen empleo o vivienda fija donde pernoctar, y diversos problemas de salud".Los migrantes decidieron marchar en coincidencia con la novena Cumbre de las Américas de Los Ángeles, evento que puso el fenómeno migratorio en su agenda. Este jueves 9 la caravana, ya con unas 5.000 personas, se fracturó después de recorrer unos 50 kilómetros.Aramburu Cano explicó que las perspectivas de estos colectivos, ante la coyuntura actual de EEUU, no son demasiado alentadoras."Joe Biden la tiene difícil, al ser este un año de elecciones de medio término, al renovarse la Cámara de Representantes. Sabemos que la postura de los republicanos [oposición] sobre los migrantes es dura, y que son favoritos en la instancia", opinó el experto.El doctor en políticas públicas destacó la normativa Título 42, que permite la rápida deportación de migrantes hacia México. Biden quería echar abajo esta ley, pero los republicanos lo frenaron.El Instituto Nacional de Migración de México informó que en el primer trimestre del año, 48.000 migrantes centroamericanos fueron detenidos en el territorio y repatriados a sus países.Diversos colectivos reclamaron a la Comisión Nacional de DDHH de México que investigue el uso desproporcionado de la fuerza en contra de migrantes.El analista habló del rol del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este proceso y a su articulación con las autoridades de EEUU para atender la situación. Esto se traduce en inversión de dinero, en particular en países centroamericanos.Sin embargo, el entrevistado indicó que Washington "prefiere mandar dinero para armar a Ucrania [en el marco de su conflicto con Rusia] que en ayuda humanitaria en Centroamérica".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la situación de Chile, donde la Convención Constitucional prepara la ceremonia de entrega de la propuesta de la nueva Carta Magna. El evento será el 4 de julio y dialogamos sobre el tema con Amaya Álvez, convencional constituyente del Distrito 20 de Chile.Y además, profundizamos en las declaraciones del Ministro de Defensa de Ucrania, quien reconoció no tener armamento suficiente para combatir al Ejército de Rusia.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

méxico

eeuu

honduras

el salvador

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

migración, crisis migratoria, méxico, andrés manuel lópez obrador, eeuu, honduras, el salvador, cumbre de las américas, chile, constitución de chile, аудио