Kiev afirma no tener armamento suficiente para pelear contra el Ejército de Rusia

MOSCÚ(Sputnik) — El ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, declaró que el armamento que tiene Kiev es suficiente para enfrentarse a cualquier... 09.06.2022

Dijo que por eso, "Ucrania necesita armamento pesado cueste lo que cueste, y lo necesita rápidamente".El ministro comunicó que la defensa costera de Ucrania está armada con misiles antibuque norteamericanos Harpoon.Además, dijo que el Ejército ucraniano incorporó más de 150 piezas de artillería de 155 milímetros, así como decenas de sistemas de lanzaderas múltiples.También reveló que las tropas ucranianas fueron dotadas de más de 50 piezas de artillería de gran calibre, centenares de tanques, miles de sistemas de misiles antiaéreos y unos 250 automóviles blindados de fabricación extranjera.En el caso de vehículos aéreos no tripulados, Réznikov comentó que las fuerzas ucranianas recibieron centenares de drones, incluidos drones de ataque."El Ministerio de Defensa de Ucrania, a través de distintos mecanismos, entregó a las tropas centenares de drones, entre ellos drones de ataque. Esperamos que los próximos paquetes de ayuda [de los socios occidentales] incluyan drones más avanzados", refirió el ministro de Defensa ucraniano.La Unión Europea acordó antes una financiación de 2.000 millones de euros para ayuda militar a Ucrania (incluida ayuda con armas y material de guerra).Rusia envió a este respecto una nota a los países de la OTAN. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier carga con armamento para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que enviar armas occidentales a Ucrania "no contribuye al éxito de las negociaciones ruso-ucranianas, y es más probable que tenga un efecto negativo".El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El pasado 29 de marzo, la autoridad castrense rusa reafirmó que da por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad de combate de Ucrania, y se enfocará en adelante en la "liberación de Donbás".

