https://mundo.sputniknews.com/20220609/eeuu-negocia-con-azerbaiyan-la-posibilidad-de-que-duplique-los-envios-de-gas-a-europa-1126482588.html

EEUU negocia con Azerbaiyán la posibilidad de que duplique los envíos de gas a Europa

BAKÚ (Sputnik) — Estados Unidos mantiene conversaciones con Azerbaiyán para que exporte más gas a Europa, dijo el embajador norteamericano en Bakú, Lee... 09.06.2022, Sputnik Mundo

economía

eeuu

gas

azerbaiyán

europa

📈 mercados y finanzas

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

El diplomático sugirió también "prestar la atención a las fuentes renovables como la energía solar y la de hidrógeno"."Azerbaiyán tiene un papel importante en este caso", afirmó.Rusia sigue siendo el principal proveedor del gas para la Unión Europea que el 3 de junio oficializó un embargo gradual al petróleo ruso.El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, dijo al día siguiente, en una entrevista con La Stampa, que, si bien no hay sanciones fuera de la mesa, el bloque comunitario no considera de momento un veto al gas, para no perjudicar demasiado a sí mismo.

