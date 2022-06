https://mundo.sputniknews.com/20220609/eeuu-da-16-anos-de-prision-a-naason-joaquin-lider-mexicano-de-la-iglesia-la-luz-del-mundo-1126471347.html

Condenan a 16 años de prisión al líder mexicano de la iglesia La Luz del Mundo

Condenan a 16 años de prisión al líder mexicano de la iglesia La Luz del Mundo

El líder religioso mexicano, Naasón Joaquín García, estará encerrado durante 16 años y 8 meses por el delito de abuso sexual en contra de menores de edad. 09.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-09T00:35+0000

2022-06-09T00:35+0000

2022-06-09T00:43+0000

américa latina

méxico

eeuu

religión

cristianismo

abuso sexual

california

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108751/25/1087512518_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6a0f7564372c978bed4696c2efd9210.jpg

"Es usted un depredador sexual", le dijo el juez Ronald Coen al que alguna vez se autodenominó el Apóstol de Cristo. En una breve audiencia celebrada en Los Ángeles, el líder de la iglesia La Luz del Mundo —cuya sede está en Guadalajara, México— recibió su castigo, el cual, por cierto, le fue recortado gracias a la maniobra legal de su equipo de abogados. En realidad, Naasón Joaquín García estaba acusado de 19 cargos, pero al final las autoridades estadounidenses y él llegaron al acuerdo de sólo aceptar tres. La Fiscalía de California lo había acusado de haber agredido sexualmente a al menos 5 personas, pero el abogado Alan Jackson —defensor del empresario mexicano— negoció un "acuerdo de culpabilidad", en el que se estableció de Naasón Joaquín sólo abusó de tres menores, ya que los otros dos ya tenían la mayoría de edad. Las víctimas del líder de La Luz del Mundo no están de acuerdo con la sentencia de casi 17 años. Piden que sean mucho más tiempo en la cárcel. De hecho, esperaban que el tribunal le dictara cadena perpetua. "Es como la mafia italiana. Al Capone era Naasón y las familias italianas eran todo esos obispos y pastores que buscaban tener jueces y gente de Gobierno en los sindicatos y en los puestos públicos", comentó Guzmán en una entrevista con la cadena televisiva Milenio. En ese sentido, Sochil Martin dijo sentirse muy agradecida por haber podido escapar "de una secta y de una mafia que no sabíamos que era". Ambos aseguran que, gracias a la justicia estadounidense, Naasón Joaquín García está en prisión, ya que las autoridades mexicanas nunca hicieron acciones concretas para capturarlo. Sin embargo, tanto ellos como otras víctimas lamentan que California haya sido tan tibio con el castigo al líder religioso. Durante la audiencia, varias mujeres compartieron el testimonio de los abusos que sufrieron en La Luz del Mundo. Una de ellas relató de qué manera debía cumplir los deseos de Joaquín García: "Me decían que, si no seguía sus órdenes, Dios me castigaría. Cuando me violaba, me obligaba a dar las gracias una y otra vez".

https://mundo.sputniknews.com/20190605/que-es-la-iglesia-de-la-luz-del-mundo-cuyo-lider-fue-arrestado-por-delitos-sexuales-1087513444.html

https://mundo.sputniknews.com/20220608/nunca-olvidare-lo-que-vi-un-medico-da-su-testimonio-sobre-la-masacre-de-texas-1126467178.html

méxico

eeuu

california

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, eeuu, religión, cristianismo, abuso sexual, california