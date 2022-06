https://mundo.sputniknews.com/20220609/diplomatico-ruso-las-armas-que-recibe-ucrania-ya-se-venden-en-el-mercado-negro-1126488873.html

Diplomático ruso: las armas que recibe Ucrania ya se venden en el mercado negro

MOSCÚ (Sputnik) — Las armas que Occidente suministra a Ucrania ya se venden en el mercado negro y se envían al Oriente Medio, declaró el jefe de la delegación...

Los europeos no entienden que "están jugando con el fuego", porque esas armas pueden caer en manos de los terroristas, comentó el diplomático.Además señaló que no se puede dar crédito a las aseveraciones de Kiev de que los sistemas estadounidenses HIMARS de lanzacohetes múltiples no se usarán para atacar a Rusia.EEUU anunció que entregará a Ucrania sistemas HIMARS a condición de que Kiev no los use para atacar objetivos en el territorio ruso. Volodimir Zelenski confirmó en público que esa exigencia se cumplirá. Al mismo tiempo, el diputado de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) Yegor Chernov no descartó la posibilidad de lanzar ataques con esos misiles contra el territorio de Rusia.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar las palabras de Zelenski dijo que la parte rusa no le da crédito, puesto que no ha cumplido ni una promesa de las que dio sobre la solución del conflicto en Donbás.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró en el espacio televisivo Moscú, Kremlin. Putin que si a Ucrania suministran cohetes de largo alcance, Rusia sacará las respectivas conclusiones y usará sus medios de destrucción contra las instalaciones que ha evitado atacar hasta ahora en Ucrania.

ucrania

