Desarmar a La Libertad, el plan de Perú para pacificar su región más violenta

LIMA (Sputnik) — La noche del 26 de mayo pasado marcó a fuego a la ciudad peruana de Trujillo (La Libertad, norte) con tres asesinatos que renovaron el alerta... 09.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-09T22:20+0000

2022-06-09T22:20+0000

2022-06-09T22:20+0000

américa latina

perú

asesinatos

control de armas

Disparos y crímenes no son nuevos en ese terruño conocido por su producción de oro y su potencial turístico. De hecho, en 2021 se perpetraron 204 homicidios en toda la región La Libertad, siendo uno de los años más sangrientos de los últimos tiempos.En este 2022 los números no son para nada alentadores dado que, hasta mayo, ya suman 108 los homicidios en diferentes circunstancias y en diferentes provincias de la región.Trujillo, capital regional, y otras cuatro provincias de La Libertad -Virú, Ascope, Pacasmayo y Chepén- están desde marzo en estado de emergencia por la inseguridad ciudadana, según el decreto presidencial que se renovó los primeros días de mayo."La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas", dice el decreto firmado por el presidente, Pedro Castillo, que además suspende "los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales" y permite la intervención militar.Armas por doquierPero las autoridades saben que detrás de las cifras se esconde un problema compartido con varias ciudades de Latinoamérica: la portación de armas y su mercado negro.Así lo indica el "Plan de acción regional de seguridad ciudadana para 2022" de la región La Libertad."El uso de armas de fuego en la comisión de la mayoría de los ilícitos penales en la Región La Libertad y a nivel nacional es una constante y llama seriamente la atención, la forma y modo como se adquiere este tipo de armas, que en su mayoría son letales, además de generar temor y miedo en la población afectada", dice el documento elaborado por las fuerzas de seguridad.Es por ello que las fuerzas de seguridad de la región salieron en la búsqueda de armas civiles, muchas de las cuáles terminan en grupos delictivos o pandillas, y consignaron resultados sorprendentes.Este jueves se conoció que se incautaron casi dos armas por día desde enero a mayo de 2022, según informó el general de la Policía Nacional Peruana (PNP), Jorge Luis Angulo Tejada."De enero a mayo del 2022, agentes de las diferentes unidades operativas de la Tercera Macro Región Policial La Libertad incautaron un total de 292 armas de fuego en diferentes operativos e intervenciones ejecutados como parte del trabajo frente a la inseguridad ciudadana", informó el general de la PNP, según consigna la Agencia Andina.El jefe de la fuerza detalló que se han incautado carabinas, mini uzi, revólveres, escopetas y pistolas de diferente calibre, que en su mayoría son usadas por sicarios para cometer asesinatos por encargo.También afirmó que el secuestro de armas es parte de la estrategia para frenar los delitos de homicidio, asaltos y extorsiones, y reducir así los niveles de inseguridad ciudadana que se vive en la región, la tercera más poblada de Perú.Como parte de un programa oficial, en los últimos tres meses han logrado que 362 ciudadanos entreguen en forma voluntaria sus armas de fuego que no cuentan con la documentación correspondiente para su tenencia y uso.Sin embargo, son 2.324 las que deben ser entregadas a las autoridades en la región La Libertad.Angulo Tejada aseguró que, en lo que va del año, la Policía Nacional ha desarticulado 409 bandas delincuenciales en las diferentes provincias de la región La Libertad, siendo mayo el mes en el que se obtuvo la mayor producción con 150 bandas capturadas.Datos alentadores para una región que en 2021 contabilizó más de 9.000 delitos y en donde, valga la redundancia, ya nadie puede vivir en Libertad.

perú

2022

