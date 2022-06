https://mundo.sputniknews.com/20220609/bloqueo-y-migracion-los-temas-que-cuba-hubiera-puesto-sobre-la-mesa-en-la-cumbre-de-las-americas--1126469896.html

Bloqueo y migración: los temas que Cuba hubiera puesto sobre la mesa en la Cumbre de las Américas

Mientras se celebra la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, EEUU, evento del cual fueron excluidos Cuba, Nicaragua y Venezuela, Sputnik dialogó con...

Si Cuba hubiese intervenido en esa reunión continental, el primer tema de análisis resultaría la condena y demanda de cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde la Casa Blanca hace más de seis décadas, aseguró a Sputnik Leyder Ernesto Rodríguez Hernández, profesor de Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Históricas.El también vicerrector de Investigación y Postgrado del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García (ISRI) afirmó que la medida unilateral, calificada de genocida, coercitiva y criminal por las autoridades cubanas y parte de la comunidad internacional, afecta a connacionales residentes dentro y fuera del archipiélago.Las oleadas migratorias, de interés regional y global, resultan en algunos casos estimuladas por varios dictámenes hostiles y guerra económica asumidos desde la Casa Blanca, con el propósito de generar episodios de desestabilización y la caída de Gobiernos progresistas y de izquierda, catalogados por ellos como "dictaduras" o "violadores de la democracia"."Tiene, asimismo, causas históricas derivadas del subdesarrollo y pobreza presentes en Centroamérica y Haití. De un lado, encontramos a Estados Unidos, con su poderío económico, y del otro a las periferias dependientes, situación agudizada en la actualidad, entre otros factores, por la pandemia de la COVID-19", sentenció.La solución a ese fenómeno social, cuyo abordaje también consideraba Cuba, debe ser la cooperación y sobre todo la participación del país receptor, su contribución al desarrollo y una inversión seria en salud, educación e infraestructura en los territorios pobres de la región, argumentó el analista.En el caso de la isla, el Gobierno estadounidense aplica desde hace cuatro años una estrategia orientada al estímulo de la emigración irregular —les da entrada a quienes llegan a sus fronteras por esas vías y la posibilidad de solicitar residencia permanente—, obstruyó los caminos legales para la migración y mantiene el bloqueo.Conflicto en Ucrania ¿en la mesa de debates?De acuerdo con Rodríguez Hernández, autor del volumen De Truman a Trump. Estados Unidos: militarismo sin fronteras, de haber participado en la Cumbre de Los Ángeles, Cuba ratificaría su postura hacia la defensa de la autodeterminación, los principios refrendados en la Carta de las Naciones Unidas, la colaboración interregional, el apoyo a las causas consideradas como justas y contra la agresión a Nicaragua y Venezuela.El académico manifestó su desacuerdo con la decisión estadounidense de sumar voces de apoyo a la expansión de la OTAN en Europa y señaló que los países hoy eludidos de la reunión hubieran criticado de manera enérgica esa postura y enarbolado la integración como la vía posible de desarrollo, "algo que precisamente EEUU no quiere escuchar", acotó.El respaldo de Nicaragua, Venezuela y Cuba a Rusia no determina su exclusión de ese espacio de debates, pero sí influye, sentenció Rodríguez Hernández, pues de cierto modo Washington pretende involucrar o comprometer al resto con el reconocimiento a su papel dentro del conflicto y el envío de armas y mercenarios a Kiev.La decisión de excluir a estas naciones de la Cumbre, calificada por el especialista como un acto inamistoso y confrontativo, atenta contra la "Proclama América Latina y El Caribe Zona de Paz", firmada en enero de 2014 en La Habana durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que ratifica al continente como zona de paz.Estados Unidos no consultó a ningún mecanismo latinoamericano durante la preparación de esta Cumbre, indicó el profesor, solo a la Organización de Estados Americanos (OEA), de una forma conspirativa, amañada, basada en condicionamiento, chantajes y presiones; de ahí que el centro de la mirada sobre el encuentro recae en quién aparece o no entre los asistentes."El proceso sigue métodos similares a los empleados durante la Guerra Fría, la imposición, dominación, el rescate del panamericanismo y el monroísmo, si bien hoy EEUU no es la potencia hegemónica que fue en el siglo XX y existen otros protagonistas globales como China y Rusia. Sumado al rescate del rol histórico asumido por la OEA y su carácter injerencista y golpista", añadió.Una cumbre ¿sin América?Distancia diplomática, controversia y exacerbación del conflicto son algunas de las líneas trazadas desde la anterior administración de Donald Trump (2017-2021) en sus vínculos con Cuba y mantenidas, sin grandes cambios, bajo la actual presidencia de Joe Biden, a quien le llovieron numerosas críticas por la exclusión de La Habana, Managua y Caracas.Incluso, 10 días antes del comienzo de este encuentro, Cuba acogió una reunión de las naciones pertenecientes a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) cuyos debates sí dilucidaron las dificultades del área, frente a una cumbre sin América y sin una agenda de debate definida.En su mensaje a los representantes de la sociedad civil excluidos de la Cumbre de las Américas, el presidente Miguel Díaz-Canel aludió este 8 de junio a la ausencia, por ejemplo, de asuntos medulares para la región como la migración, la transferencia de tecnología y el incremento de la conectividad y el acceso a internet.Según Norma Goicochea, presidenta de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, en su intervención previa a las palabras del mandatario, de 145 cubanos inscritos para participar en el foro de la sociedad civil, 12 jóvenes registrados en el espacio dedicado a los jóvenes y otra veintena con invitaciones para la Cumbre de los Pueblos, solo recibieron el permiso un número ínfimo "como muestra de la política selectiva, discriminatoria y antidemocrática".Daniel Medina Fernández, estudiante de quinto año de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, era uno de los educandos propuestos para acudir a Los Ángeles. "No pretendíamos vender ninguna ideología, al contrario, la idea era la generación de intercambios y la visibilización de nuestra realidad", expresó a Sputnik.A su juicio, la ausencia de la mayor de las Antillas es injustificada, especialmente, por los candidatos vacunales e inmunógenos desarrollados durante el enfrentamiento al COVID-19 y los indicadores y efectividad de esas vacunas, empleadas en otros lugares como Nicaragua, México, Venezuela o Vietnam.

