Asombroso hallazgo cuestiona teoría sobre el sistema solar

Asombroso hallazgo cuestiona teoría sobre el sistema solar

Astrónomos chilenos descubrieron el origen de 21 satélites del planeta Saturno, lo que podría cambiar lo que sabemos hasta hoy al respecto. Uno de los investigadores brinda más detalles.

Analizar la historia de la dinámica del sistema solar fue tarea de los astrónomos chilenos César Fuentes y José Peña. El hallazgo ahora hace replantearse una de las teorías actuales sobre Saturno.Este es un claro ejemplo de cómo puede traicionarnos la tecnología. Los investigadores dejaron de un lado los algoritmos que hoy guían tanto muchos aspectos de nuestra vida, y decidieron trabajar de una forma más específica.Dialogamos con el doctor en Astrofísica César Fuentes, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, quien nos relató cómo fue este trabajo."Analizamos de dónde vienen estas lunas irregulares. La teoría es que salieron de la zona en la cual Neptuno se conquistó, hacia afuera del sistema solar. Entonces sería muy parecido a los objetos transaturianos. Estos tienen una característica: son muy rojos, y eso no se encuentra en estas lunas irregulares", indicó el astrónomo.El hallazgo, por lo tanto, plantea una nueva pregunta: si no vienen de los objetos cercanos neptunianos, ¿de dónde vienen?."Si fueron recogidos de entre medio, significa que debería tener una correlación de estos objetos con los asteroides; y uno podría encontrar estas pequeñas poblaciones de la cual fueron recogidos. Y así, quizás hacer una historia de cómo fue el movimiento y la captura de estos objetos en la historia del sistema solar", indicó el experto.Estos satélites están a la distancia de Saturno, equivalente a 10 veces la distancia entre la tierra y el sol, según el astrónomo chileno.La investigación fue publicada en la revista The Astronomical Journal y probada la metodología. La idea es aplicarla ahora en los satélites que rodean a Júpiter, Urano y Neptuno para seguir reescribiendo la historia de nuestro universo.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

