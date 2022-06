Una caravana de 5.000 migrantes avanza desde el sur de México hacia EEUU a pedir refugio

https://mundo.sputniknews.com/20220608/una-caravana-de-5000-migrantes-avanza-desde-el-sur-de-mexico-hacia-eeuu-a-pedir-refugio-1126455568.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Una caravana de unos 5.000 migrantes, en su mayoría de origen venezolano, avanza desde el sur de México para denunciar la falta de... 08.06.2022, Sputnik Mundo

"El grupo de aproximadamente 5.000 personas migrantes y con necesidades de protección internacional que salió desde Tapachula [frontera con Guatemala] el pasado lunes [6 de junio], continuó su camino sobre la carretera costera", llegando a Huixtla al atardecer del 7 de junio, después de caminar 40 kilómetros desde la frontera sur mexicana, dice un reporte de las organizaciones civiles.El nutrido contingente de migrantes descansará este 8 de junio en ese municipio de Chiapas y recuperará fuerzas "mientras cesa la lluvia persistente en esa zona" del sureste mexicano, dijo a Sputnik una fuente de ese colectivo, integrado por una veintena de organismos civiles"El grupo está conformado principalmente por personas venezolanas, además de diversos orígenes latinoamericanos y algunas personas extracontinentales", indica un comunicado de la red de organismos civiles y religiosos. Población vulnerableLos extranjeros proceden además de Haití, Centroamérica, y otras nacionalidades de África y Asia.Marcha "un alto número de familias con niñas, niños y adolescentes; además de mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas LGBTTIQ+ y personas con discapacidad", detalla el informe del colectivo en el que destacan los Servicios Jesuitas a Migrantes y a Refugiados.Las personas decidieron marchar esta semana que se celebra la Cumbre de las Américas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, con una agenda centrada en la migración."Todas ellas salieron ante la falta de vías para la regularización migratoria y acceso al procedimiento de refugio en Tapachula [sureste]", dice el informe de las organizaciones que acompañan el éxodo.El Instituto Nacional de Migración (INM) ha prometido trámites de regularización, particularmente entregar las llamadas Tarjetas de Visitante por Razones HumanitariasLos defensores de los derechos de migrantes denuncian que las autoridades mexicanas ofrece ese documento "sin claridad sobre los procedimientos".Represión contra extranjerosAdemás, la Guardia Nacional (GN) reprime con violencia la manifestación de personas detenidas en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, la principal cárcel para migrantes en la franja fronteriza sur que colinda con Guatemala.La red que integran la estadounidense American Friends Service Committee y los centros de Derechos Humanos Digna Ochoa y Fray Matías de Córdova denunció que los migrantes son intimidados por autoridades mexicanas."A lo largo del día, se ha mantenido la presencia de elementos de fuerzas de seguridad, en particular de la GN, como táctica de intimidación hacia el grupo que se desplaza", señala el colectivo.Un pliego petitorio exige a las autoridades federales y policiales mexicanas "el respeto a la integridad física y emocional de todas las personas migrantes".Al INM piden que genere "vías de regularización migratoria que no aumenten el riesgo de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, evitando que las personas se expongan a condiciones precarias en la búsqueda y espera del documento".Reclaman además que las autoridades ofrezcan "información clara y veraz sobre los trámites de regularización migratoria ofrecidos a las personas".Solicitan además "asistencia humanitaria y atención médica, en particular a quienes tienen perfiles de alta vulnerabilidad".A la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México le piden que investigue "respecto del uso desproporcionado de la fuerza" en contra de migrantes y personas "sujetas de protección internacional en detención".El informe es respaldado por las organizaciones Médicos del Mundo, Mujeres Organizadas, Una Mano Amiga y Voces Mesoamericanas de Acción con Pueblos Migrantes.En el primer trimestre de 2022 fueron detenidas en México y repatriadas a sus países 48.000 personas migrantes centroamericanas, según cifras del Instituto Nacional de Migración.

méxico, venezuela, migración, eeuu, derechos humanos, caravana migrante